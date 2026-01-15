ANAC abrió investigaciones a Flybondi por cancelaciones sin aviso

Un balance crítico en San Juan

Los números de la primera quincena del año en San Juan reflejan un escenario complejo. Entre el 1 y el 15 de enero, Flybondi tenía 27 vuelos programados desde o hacia la provincia. De ese total, 7 fueron cancelados y los 20 restantes operaron con demoras.

image

En términos concretos, el 26% de los vuelos fue cancelado y el 100% de los vuelos que despegaron registró algún tipo de retraso. Si se toma el total de la programación, el 74% de los servicios sufrió demoras.

La situación no fue homogénea. Hubo retrasos menores, pero también episodios que marcaron el período. El caso más extremo se dio el 6 de enero, cuando el vuelo FO 5331 (San Juan–Aeroparque) acumuló 9 horas y 3 minutos de demora. También se registraron retrasos de más de tres horas y media el 4 de enero, mientras que el menor atraso fue de 3 minutos, el 15 de enero.

En algunos casos, las demoras impactaron en los horarios de arribo, como ocurrió el 4 de enero, cuando un vuelo terminó llegando a destino a las 00:16 del día siguiente, arrastrado por el atraso.

El comunicado de Flybondi

En paralelo a la intervención oficial, Flybondi difundió un comunicado en el que informó que su operación se encuentra en proceso de regularización y anunció la incorporación de cuatro aeronaves Airbus A320, que ya se encuentran operativas. Según la empresa, durante la temporada de verano operará con 11 aeronaves bajo modalidad wet lease, compuestas por 4 Boeing 737-800 NG y 7 Airbus A320.

La aerolínea sostuvo que desde el inicio de la temporada alta realizó más de 3.400 vuelos y transportó más de 566.000 pasajeros, y señaló que la programación reciente se vio afectada por cuestiones operativas y de disponibilidad de flota.

La situación actual se suma a antecedentes que ya habían puesto a la aerolínea bajo observación. Durante su primer año de operaciones en San Juan, Flybondi quedó envuelta en una polémica de alcance internacional: la plataforma FlightAware, especializada en el seguimiento de vuelos en tiempo real, la ubicó entre las peores aerolíneas del mundo por sus altos niveles de cancelaciones y demoras.

A nivel nacional, los datos de 2025 tampoco fueron favorables. Según la consultora Adventus, Flybondi registró una puntualidad del 54,29%, con el 45,71% de sus vuelos demorados o cancelados, lideró el ranking de cancelaciones y protagonizó la mayor demora del año, con un vuelo que llegó a destino 34 horas y 27 minutos tarde.

La experiencia de San Juan, marcada por cancelaciones que redujeron la oferta y demoras que atravesaron a todos los vuelos operados, se inscribió así en un contexto más amplio que mantiene a la low cost bajo la lupa de las autoridades