Vuelve Gran Hermano con nuevas reglas y una "puerta roja"

Gran Hermano: Generación Dorada tendrá cambios con respecto a las anteriores ediciones y anticpan que tendrá un factor sorpresa permanente.

A semanas del estreno de Gran Hermano: Generación Dorada, Santiago del Moro reveló nuevas reglas y dispositivos que cambiarán la dinámica del reality.

Entre las novedades más comentadas aparece la puerta roja, un elemento inédito que se sumará a la casa y que promete alterar estrategias, alianzas y el destino de los participantes desde el inicio del certamen, que será el 23 de febrero, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

La puerta roja de Gran Hermano 2026 estará ubicada en el jardín del patio, a la vista de todos, y funcionará como un factor sorpresa permanente: “Van a pasar cosas”, anticipó Del Moro sin dar detalles concretos.

Según adelantó la producción, la puerta roja se integrará al esquema de juego junto a otros mecanismos ya conocidos, como la puerta giratoria implementada en la edición anterior. El objetivo es incrementar la tensión narrativa y evitar zonas de confort dentro de la casa, obligando a los jugadores a tomar decisiones constantes y a exponerse frente a sus compañeros y al público.

Este nuevo recurso se suma a otras modificaciones pensadas para combatir el juego pasivo, como la placa planta, mediante la cual la audiencia podrá votar para eliminar a quienes considere poco activos.

Con más de 24 participantes previstos y 42 preseleccionados en evaluación final, Gran Hermano: Generación Dorada apuesta a un tablero dinámico donde nada esté garantizado.

FUENTE: noticias argentinas

