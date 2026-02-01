La Sole celebró 30 años en Cosquín con un show histórico bajo la lluvia

Tres décadas después, esa historia volvió a cruzarse con Cosquín, esta vez con entradas agotadas desde días antes y una expectativa que no hizo más que crecer cuando la lluvia empezó a caer pasadas las 23.

Lejos de espantar a la gente, el agua terminó siendo parte del ritual. Pilotos de colores, familias enteras -desde bebés hasta adultos mayores- y un clima de comunión marcaron la noche en la Plaza Próspero Molina.

A la 1.30 de la madrugada, una grúa avanzó hacia el escenario cargando una luna. Desde allí descendió Soledad, suspendida en el aire, mientras la ovación tapaba el sonido de la lluvia. Así, abrió el show con Sigo siendo yo y Vivir es hoy desde lo alto, marcando el inicio de un espectáculo dividido en tres partes.

Arrancamos con algo más pop y eléctrico, como lo que hicimos en el Movistar Arena. Después vienen los invitados y al final, los clásicos”, explicó más tarde en conferencia de prensa, sobre el show que acababa de culminar.

Tras Adonde vayas, llegó el primer cambio de vestuario. Con un mono verde, interpretó La copla e Hispano antes de recibir al primer invitado de la noche, que le daría pie a un sinfín de los artistas que no quisieron perderse la celebración de La Sole.

A las 2.20 apareció el puertorriqueño Pedro Capó para una versión compartida de Piel y canela. Luego fue el turno de Teresa Parodi con El cielo del albañil, Nahuel Pennisi con Como un cisne y Cazzu, que se sumó para Cómo será.

La seguidilla continuó con La Delio Valdez, que llevó el show hacia un clima más festivo con Nada tengo de ti y Que nadie sepa mi sufrir, en clave cumbiera. Mientras tanto, la lluvia seguía cayendo sin pausa y el público respondía cantando y bailando, envuelto en una postal multicolor de pilotos improvisados.

Su hermana Natalia y "Sapo cancionero"

Después de una tanda de chacareras, Soledad dejó el escenario y su hermana Natalia tomó la posta con Sapo cancionero. Minutos más tarde volvieron a compartir escena, como en los comienzos, para cantar juntas Amor en vuelo, De mi madre, Alma, corazón y vida y Rosario de Santa Fe. La complicidad familiar sumó otro momento emotivo a una noche cargada de recuerdos.

Pasadas las 4 de la mañana, con el público completamente entregado, llegaron los clásicos que marcaron generaciones: Bahiano, Tren del cielo, Entre a mi pago y una despedida falsa con Salteñita de los Valles, en homenaje a aquella primera vez. Antes del cierre definitivo, la oriunda de Arequito se tomó un momento para presentar a sus músicos y llamó al escenario a sus hijas y a su marido, quienes le regalaron un bombo y le colocaron un poncho que no se sacó más.

A las 4.10, bajo la lluvia, cantó la emotiva Brindis cuando, desde el público, le acercaron a Bautista, un bebé de siete meses, que sostuvo en brazos mientras la multitud coreaba la canción. Con el poncho empapado, el agua cayendo y el público acompañando, Soledad cerró una noche que resumió su vínculo con Cosquín y con su gente.