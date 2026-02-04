"
Clases de apoyo escolar: en pocas horas se agotaron los cupos para el secundario

La alta demanda de los estudiantes sanjuaninos cubrió rápidamente la capacidad prevista para el ciclo que inicia el 9 de febrero.

La expectativa por el programa de Apoyo Escolar gratuito superó todas las previsiones oficiales. En el lapso de apenas unas horas, se completaron las vacantes disponibles para las clases destinadas a estudiantes de nivel secundario, coordinadas por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

Cronograma y sede

Tras las largas filas registradas durante la jornada de inscripción, los 100 alumnos que lograron obtener su cupo comenzarán el cursado el próximo lunes 9 de febrero. Las clases se dictarán en dos turnos (mañana y tarde) en las instalaciones de la Dirección de Juventudes, ubicada en calle Santa Fe 321 Este, Capital.

El foco en las materias críticas

El relevamiento previo realizado por sanjuan8.com ya anticipaba el éxito de la convocatoria, impulsado principalmente por la necesidad de los jóvenes de reforzar contenidos en asignaturas clave como Matemática, Inglés, Lengua, Física y Química.

Este programa representa un alivio económico para las familias sanjuaninas, ya que permite a los estudiantes prepararse para las mesas de exámenes de febrero con acompañamiento profesional sin costo. Ante la rapidez con la que se agotaron los lugares, no se descarta que las autoridades evalúen la apertura de nuevas instancias o modalidades de apoyo en el corto plazo.

