Clases de apoyo escolar: en pocas horas se agotaron los cupos para el secundario

El foco en las materias críticas

El relevamiento previo realizado por sanjuan8.com ya anticipaba el éxito de la convocatoria, impulsado principalmente por la necesidad de los jóvenes de reforzar contenidos en asignaturas clave como Matemática, Inglés, Lengua, Física y Química.

Este programa representa un alivio económico para las familias sanjuaninas, ya que permite a los estudiantes prepararse para las mesas de exámenes de febrero con acompañamiento profesional sin costo. Ante la rapidez con la que se agotaron los lugares, no se descarta que las autoridades evalúen la apertura de nuevas instancias o modalidades de apoyo en el corto plazo.