La expectativa por el programa de Apoyo Escolar gratuito superó todas las previsiones oficiales. En el lapso de apenas unas horas, se completaron las vacantes disponibles para las clases destinadas a estudiantes de nivel secundario, coordinadas por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.
Clases de apoyo escolar: en pocas horas se agotaron los cupos para el secundario
La alta demanda de los estudiantes sanjuaninos cubrió rápidamente la capacidad prevista para el ciclo que inicia el 9 de febrero.