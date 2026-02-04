Las condiciones climáticas en la provincia comienzan a estabilizarse. Para este miércoles, el Servicio Meteorológico indica que los alertas por tormentas han quedado atrás, dando paso a un día marcado por el ascenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur y sudeste.
Chau alertas: se espera un miércoles soleado y caluroso en San Juan
Tras la inestabilidad de los últimos días, el pronóstico para este 4 de febrero anticipa una jornada con nubosidad parcial pero sin probabilidad de lluvias significativas.