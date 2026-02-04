"
Chau alertas: se espera un miércoles soleado y caluroso en San Juan

Tras la inestabilidad de los últimos días, el pronóstico para este 4 de febrero anticipa una jornada con nubosidad parcial pero sin probabilidad de lluvias significativas.

Las condiciones climáticas en la provincia comienzan a estabilizarse. Para este miércoles, el Servicio Meteorológico indica que los alertas por tormentas han quedado atrás, dando paso a un día marcado por el ascenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur y sudeste.

El detalle del tiempo para hoy:

  • Mañana: Se presenta parcialmente nublado con una temperatura de 24°C y vientos del Sur de entre 13 y 22 km/h. La probabilidad de precipitaciones es nula (0%).

  • Tarde: Será el momento de mayor calor, con una máxima que trepará hasta los 33°C. El cielo continuará parcialmente nublado y el viento rotará hacia el Sudeste, manteniendo su intensidad.

  • Noche: La temperatura descenderá a los 27°C. Si bien la nubosidad persistirá, la probabilidad de lluvias se mantiene muy baja, entre un 0 y un 10%.

