Desde las primeras horas de la mañana, se registraron extensas filas de madres y alumnos buscando asegurar un lugar en el programa de Apoyo Escolar de Nivel Secundario. La iniciativa, impulsada conjuntamente por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, busca brindar herramientas gratuitas para que los jóvenes puedan rendir con éxito sus materias pendientes o reforzar contenidos del ciclo lectivo.
Apoyo escolar: largas filas para acceder a las nuevas vacantes del Gobierno
Según un relevamiento, Matemática, Inglés y Lengua son las materias con mayor demanda entre los estudiantes sanjuaninos.