Apoyo escolar: largas filas para acceder a las nuevas vacantes del Gobierno

El mapa de las materias más difíciles

En un recorrido realizado por sanjuan8.com en los centros de inscripción, se pudo constatar cuáles son las asignaturas que más preocupan a los estudiantes. La demanda es encabezada ampliamente por:

Matemática: Sigue siendo la materia con más pedidos de auxilio.

Inglés: Se posiciona en el podio de las más solicitadas.

Lengua: Presenta una fuerte demanda en comprensión de textos y gramática.

Ciencias Exactas: Física y Química completan el cuadro de las materias que requieren apoyo técnico específico.

Detalles del programa

Este dispositivo estatal está diseñado para ofrecer un entorno de aprendizaje pedagógico y social, donde profesionales de ambos ministerios trabajan en conjunto. Debido a la gran afluencia de interesados, las autoridades destacaron que el objetivo es garantizar que la mayor cantidad de alumnos de escuelas públicas y privadas puedan acceder a las tutorías antes del inicio del periodo de exámenes.