Llega el Test drive de RAM Dakota en el Dique de Ullum

Lorwest by Lorenzo preparó un inédito test drive para la nueva RAM Dakota. Será este sábado en Del Bono Beach, en el Dique de Ullum.

Tras el exitoso lanzamiento y presentación de la nueva RAM Dakota en San Juan, Lorwest by Lorenzo -concesionario oficial RAM- organiza un exclusivo test drive en el Dique de Ullum. En un evento sin precedentes, los invitados podrán conocer en profundidad y probar en terreno real el rendimiento de la pick-up que representa un hito en la historia de la marca en Argentina.

El próximo sábado 7 de febrero, en el privilegiado escenario natural de Del Bono Beach -Perilago Este, RP 60 S/N, Las Tapias, San Juan-, los asistentes vivirán una jornada al aire libre diseñada para destacar las capacidades off-road, el confort y la tecnología de la nueva RAM Dakota.

La actividad, de acceso exclusivo por invitación previa, incluirá pruebas guiadas por instructores especializados, demostraciones detalladas de las tecnologías y prestaciones del vehículo, lunch con sabores regionales, shows en vivo y, por sobre todo, un ambiente pensado para disfrutar, compartir y conectar con el estilo de vida RAM.

“Queremos que nuestros clientes vivan una experiencia diferente, donde puedan sentir en primera persona la potencia, el confort y la robustez de nuestras pick-ups en un entorno natural y seguro”, destacaron desde Lorwest by Lorenzo.

La nueva RAM Dakota, de producción nacional, representa el regreso triunfal de un ícono en el segmento mediano de pick-ups en Argentina. Con un diseño imponente y robusto, un interior sorprendente por su nivel de confort y tecnología avanzada, y prestaciones que honran el legado de la marca estadounidense, especialista en pick-ups, este modelo redefine las expectativas del mercado.

La llegada de la nueva RAM Dakota a San Juan, de la mano de Lorwest by Lorenzo, marca un nuevo capítulo para la marca en la región, recuperando el espíritu auténtico de la pick-up mediana. Se trata de un producto que combina potencia, robustez y tecnología sin resignar confort ni identidad, y que reafirma la esencia de RAM: vehículos que no solo acompañan el camino, sino que lo definen.

Para acreditación e invitaciones:

Sebastián Pérez, teléfono 261-2750180, [email protected]

