Llega el Test drive de RAM Dakota en el Dique de Ullum

“Queremos que nuestros clientes vivan una experiencia diferente, donde puedan sentir en primera persona la potencia, el confort y la robustez de nuestras pick-ups en un entorno natural y seguro”, destacaron desde Lorwest by Lorenzo.

RAM dakota

La nueva RAM Dakota, de producción nacional, representa el regreso triunfal de un ícono en el segmento mediano de pick-ups en Argentina. Con un diseño imponente y robusto, un interior sorprendente por su nivel de confort y tecnología avanzada, y prestaciones que honran el legado de la marca estadounidense, especialista en pick-ups, este modelo redefine las expectativas del mercado.

La llegada de la nueva RAM Dakota a San Juan, de la mano de Lorwest by Lorenzo, marca un nuevo capítulo para la marca en la región, recuperando el espíritu auténtico de la pick-up mediana. Se trata de un producto que combina potencia, robustez y tecnología sin resignar confort ni identidad, y que reafirma la esencia de RAM: vehículos que no solo acompañan el camino, sino que lo definen.

Para acreditación e invitaciones:

Sebastián Pérez, teléfono 261-2750180, [email protected]