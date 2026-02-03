Tras el exitoso lanzamiento y presentación de la nueva RAM Dakota en San Juan, Lorwest by Lorenzo -concesionario oficial RAM- organiza un exclusivo test drive en el Dique de Ullum. En un evento sin precedentes, los invitados podrán conocer en profundidad y probar en terreno real el rendimiento de la pick-up que representa un hito en la historia de la marca en Argentina.
Llega el Test drive de RAM Dakota en el Dique de Ullum
