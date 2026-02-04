San Luis es un lugar donde se respira mucho deporte motor, especialmente rally, siendo la localidad de San Francisco del Monte de Oro la que recibirá la decimotercera edición del Rally Máster de Tracción Simple del 6 al 8 de febrero, contando con la presencia de ocho pilotos y cinco navegantes sanjuaninos. Representando a nuestra provincia estará Gabriel Abarca, navegado por Juan Cruz Varela, el albardonero Ariel Almenzar acompañado por el catamarqueño Maximiliano Vergara, el regreso de Santiago Gambetta y en su butaca derecha el neuquino Ulises Agesta, Sebastián Landa con el cordobés Juan Pablo Del Riego, sumado al binomio de Fernando Reyes – Santiago Reyes, Martín Claros – Juan Francisco Claros, Alberto Gaya – Santiago Gaya, y Pablo Aribe – Alfredo Graffigna.
Trece sanjuaninos competirán en el Rally Máster de San Luis
Ocho pilotos y cinco navegantes fueron confirmados para la prueba de rally que se desarrollará este fin de semana en San Francisco del Monte de Oro, San Luis.