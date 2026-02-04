Trece sanjuaninos competirán en el Rally Máster de San Luis

La prueba mencionada, organizada por el Automóvil Club San Luis, tendrá dos etapas, con la primera jornada que incluirá una asistencia larga y el paso en dos oportunidades por los tramos de tierra. La segunda etapa se correrá el domingo, también en cercanías de la localidad, y culminará con un súper especial urbano. La organización de la competencia confirmó 75 inscriptos de distintas provincias argentinas, entre ellos campeones nacionales y la visita de pilotos de otros países.

El dúo ganador de cada categoría recibirá como premio simbólico el “Guardapolvo”, haciendo referencia al maestro, reconocimiento icónico que refleja la educación en esa provincia.