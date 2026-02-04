"
Le amputaron el pie al policía que chocó con un colectivo

Facundo Ávila perdió su miembro a la altura del tobillo tras el grave siniestro vial. Sus compañeros lanzaron una campaña solidaria.

La comunidad policial se encuentra movilizada tras confirmarse la gravedad de las secuelas sufridas por el cabo Facundo Ávila. El efectivo, que protagonizó un violento choque con una unidad de la Red Tulum el martes por la mañana, debió ser intervenido quirúrgicamente para realizarle la amputación de su pie a la altura del tobillo.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:30 horas en la intersección de Avenida Rioja y Cereceto. Ávila se desplazaba en una motocicleta oficial para cumplir con un requerimiento de servicio cuando colisionó con el transporte público. La fuerza del impacto fue tal que el rodado terminó incrustado contra la fachada de un local gastronómico.

A pesar del rápido traslado al Hospital Rawson mediante un operativo de emergencia, la fractura expuesta sufrida inicialmente derivó en la pérdida de su extremidad, informaron fuentes policiales.

Campaña de solidaridad

Ante este panorama, familiares y colegas de la Unidad Operativa Barrio General Acha iniciaron una colecta de dinero para asistir al uniformado. El objetivo es reunir fondos que permitan cubrir los gastos particulares derivados de su actual situación de salud.

  • Colaboración sugerida: Se solicita un aporte de $1.000 por persona.

  • Finalidad: Afrontar gastos particulares y de recuperación del efectivo.

  • Llamado a la unión: Sus allegados pidieron a la sociedad "ser unidos ante esta situación" para acompañar al cabo en este difícil proceso.

