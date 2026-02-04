La comunidad policial se encuentra movilizada tras confirmarse la gravedad de las secuelas sufridas por el cabo Facundo Ávila. El efectivo, que protagonizó un violento choque con una unidad de la Red Tulum el martes por la mañana, debió ser intervenido quirúrgicamente para realizarle la amputación de su pie a la altura del tobillo.
Le amputaron el pie al policía que chocó con un colectivo
Facundo Ávila perdió su miembro a la altura del tobillo tras el grave siniestro vial. Sus compañeros lanzaron una campaña solidaria.