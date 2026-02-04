Le amputaron el pie al policía que chocó con un colectivo

El accidente ocurrió alrededor de las 8:30 horas en la intersección de Avenida Rioja y Cereceto. Ávila se desplazaba en una motocicleta oficial para cumplir con un requerimiento de servicio cuando colisionó con el transporte público. La fuerza del impacto fue tal que el rodado terminó incrustado contra la fachada de un local gastronómico.

cabo dos

A pesar del rápido traslado al Hospital Rawson mediante un operativo de emergencia, la fractura expuesta sufrida inicialmente derivó en la pérdida de su extremidad, informaron fuentes policiales.