Catriel y Paco Amoroso ganaron el Grammy a Mejor Álbum Alternativo Latino

< class="h3">Nominados a los Grammys 2026

En cuanto a las nominaciones, Kendrick Lamar lidera la lista con nueve candidaturas, seguido muy de cerca por Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff, que suman siete cada uno. Bad Bunny, uno de los grandes protagonistas de la noche, compite con seis nominaciones, incluyendo las categorías más codiciadas como Álbum del Año, Canción del Año y Grabación del Año por su tema “Debí tirar más fotos”.

La categoría Canción del Año reúne a figuras como Lady Gaga, Doechii, Rosé, Bruno Mars, Sabrina Carpenter y Billie Eilish, mientras que Grabación del Año tiene entre sus nominados a Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Doechii, Lady Gaga y Kendrick Lamar, lo que augura una competencia reñida y emocionante.

En la terna Álbum del Año, los aspirantes son Bad Bunny, Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Clipse, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Leon Thomas y Tyler, The Creator, reflejando la diversidad y calidad de la música contemporánea.

Argentina también tiene su lugar de honor en los Grammy 2026. Fito Páez fue nominado en la categoría Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino por "Novela", mientras que Ca7riel y Paco Amoroso compiten con "PAPOTA" en la misma categoría. En Mejor Álbum de Música Urbana, Nicki Nicole y Trueno representan al país frente a sus competidores NAIKI y EUB DELUXE.