Catriel y Paco Amoroso ganaron el Grammy a Mejor Álbum Alternativo Latino

El dúo llevó el nombre de Argentina al plano internacional y coronaron un año de éxito con el galardón a Mejor Álbum Alternativo Latino en los Grammy's 2026.

Catriel y Paco Amoroso cierran un año de éxito tras recibir el premio Grammy a Mejor Álbum Alternativo Latino en los Grammy's 2026. El dúo que conquistó corazones internacionalmente con su Tiny Desk y recorrió el mundo entero con su disco Papota, concluye el proyecto más importante de sus carreras con el galardón más importante de la industria musical.

Este domingo 1 de febrero, el dúo estuvo presente en la edición número 68 de los premios y lo celebró arriba del escenario agradeciendo por el reconocimiento por el EP lanzado el 2025. De este modo, los cantantes y artistas perfomáticos lograron ganarle en la terna a ganándole a Aterciopelados, Bomba Estereo, Los Wizzards y, su compatriota, Fito Páez.

"Estamos muy agradecidos con esta oportunidad que nos dieron. A nuestra familia, a nuestro equipo, a Argentina y a toda Latinoamérica, los amamos", dijo Paco Amoroso cuando subió al escenario a recibir el premio. Fieles a su estilo excéntrico, la dupla arribó a Los Ángeles con un look en composé con tonos beiges, colores de pelo innovadores y lentes a juego. De esta manera, volvieron a poner el nombre de Argentina en boca del mundo entero.

< class="h3">Nominados a los Grammys 2026

En cuanto a las nominaciones, Kendrick Lamar lidera la lista con nueve candidaturas, seguido muy de cerca por Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff, que suman siete cada uno. Bad Bunny, uno de los grandes protagonistas de la noche, compite con seis nominaciones, incluyendo las categorías más codiciadas como Álbum del Año, Canción del Año y Grabación del Año por su tema “Debí tirar más fotos”.

La categoría Canción del Año reúne a figuras como Lady Gaga, Doechii, Rosé, Bruno Mars, Sabrina Carpenter y Billie Eilish, mientras que Grabación del Año tiene entre sus nominados a Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Doechii, Lady Gaga y Kendrick Lamar, lo que augura una competencia reñida y emocionante.

En la terna Álbum del Año, los aspirantes son Bad Bunny, Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Clipse, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Leon Thomas y Tyler, The Creator, reflejando la diversidad y calidad de la música contemporánea.

Argentina también tiene su lugar de honor en los Grammy 2026. Fito Páez fue nominado en la categoría Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino por "Novela", mientras que Ca7riel y Paco Amoroso compiten con "PAPOTA" en la misma categoría. En Mejor Álbum de Música Urbana, Nicki Nicole y Trueno representan al país frente a sus competidores NAIKI y EUB DELUXE.

