Se desnudaron, los denunciaron y tenían droga: cayeron dos jóvenes en Villa Obrera

Efectivos policiales que realizaban recorridos de prevención fueron comisionados a la intersección de calle El Paisano y calle El Domador, en Villa Obrera. Allí, los agentes identificaron a dos sujetos, identificados como Tanten (22) y Alaniz (23), cuyas características físicas coincidían con las descripciones de los denunciantes.

Droga, dinero y captura

Al realizar un palpado de urgencia, los uniformados descubrieron que Alaniz ocultaba entre sus pertenencias un importante arsenal de sustancias y elementos relacionados con el narcomenudeo: