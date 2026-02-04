"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > drogas

Se desnudaron, los denunciaron y tenían droga: cayeron dos jóvenes en Villa Obrera

Los sujetos, de 22 y 23 años, fueron sorprendidos por la policía tras reportes de exhibicionismo. Uno de ellos portaba cocaína, marihuana, dinero en efectivo y tenía dos pedidos de captura pendientes.

Un insólito episodio en Chimbas terminó con la detención de dos hombres luego de que vecinos denunciaran actos de exhibicionismo en la vía pública. El procedimiento, que comenzó por una contravención, derivó en una causa federal por tenencia de estupefacientes.

Efectivos policiales que realizaban recorridos de prevención fueron comisionados a la intersección de calle El Paisano y calle El Domador, en Villa Obrera. Allí, los agentes identificaron a dos sujetos, identificados como Tanten (22) y Alaniz (23), cuyas características físicas coincidían con las descripciones de los denunciantes.

Droga, dinero y captura

Al realizar un palpado de urgencia, los uniformados descubrieron que Alaniz ocultaba entre sus pertenencias un importante arsenal de sustancias y elementos relacionados con el narcomenudeo:

Te puede interesar...

  • 10 cigarrillos caseros de marihuana.

  • 21 bolsas de plástico con una sustancia blanca (presuntamente cocaína).

  • Una bolsa con sustancia vegetal y papelillos para armar.

  • $94.800 pesos en efectivo.

Además, al verificar sus antecedentes, se comprobó que Alaniz contaba con dos pedidos de captura vigentes por causas anteriores.

Debido al hallazgo de las sustancias, se dio intervención al Departamento de Drogas Ilegales. Se inició un legajo judicial por infracción a la Ley 23.737, quedando ambos detenidos a disposición de la justicia.

Temas

Te puede interesar