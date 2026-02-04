Un insólito episodio en Chimbas terminó con la detención de dos hombres luego de que vecinos denunciaran actos de exhibicionismo en la vía pública. El procedimiento, que comenzó por una contravención, derivó en una causa federal por tenencia de estupefacientes.
Se desnudaron, los denunciaron y tenían droga: cayeron dos jóvenes en Villa Obrera
Los sujetos, de 22 y 23 años, fueron sorprendidos por la policía tras reportes de exhibicionismo. Uno de ellos portaba cocaína, marihuana, dinero en efectivo y tenía dos pedidos de captura pendientes.