Luciano Castro habló del pasacalle a Griselda Siciliani: "Haría cualquier cosa para recuperarla"

Qué dijo Luciano Castro sobre el pasacalle para Griselda Siciliani

La panelista relató que se encontró de casualidad con Luciano durante su paso por Mar del Plata. “Lo vi bien y muy enamorado, con ganas de reconquistarla y volver con ella”, aseguró.

Según su testimonio, Castro le confesó que está atravesando un momento sensible: “Siente que está perdiendo al amor de su vida y eso lo pone triste, lo bajonea, porque él quería quedarse hasta el final con ella”.

Sobre el polémico gesto del pasacalle, Varela fue contundente: “Me dijo que es capaz del pasacalle o de cualquier cosa que sea necesaria, porque es la mujer de su vida”.

Finalmente, Paula destacó que vio a Castro “arrepentido, dispuesto a luchar” para recuperar el vínculo con la actriz: “Creo que él es consciente de lo que pasó y está intentando trabajar sobre eso”.