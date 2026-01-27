"
Confirmaron la fecha del debut de Gran Hermano 2026

Gran Hermano regresa a la pantalla con una nueva edición que promete cambios y una propuesta renovada para el público.

Telefe anunció el regreso de uno de los formatos más emblemáticos de la televisión argentina con una nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada, una propuesta que buscará renovar el interés del público y actualizar el clásico reality a más de dos décadas de su desembarco en la pantalla local. El programa vuelve a apostar por el encierro, la convivencia y la competencia como ejes centrales del juego, incorporando algunos cambios en su dinámica y en su puesta en escena.

En ese marco, el canal confirmó que el ciclo debutará el lunes 23 de febrero, con la conducción de Santiago del Moro, quien retomará su rol al frente del programa, acompañando el desarrollo de la competencia, las galas en vivo y las instancias decisivas del certamen.

A 25 años de su estreno en la televisión argentina, el formato regresa con una edición que buscará combinar los elementos tradicionales que lo convirtieron en un fenómeno de audiencia con nuevas herramientas técnicas, una casa renovada y propuestas pensadas para potenciar la interacción con el público y las plataformas digitales.

De esta manera, Gran Hermano Generación Dorada se suma a la grilla 2026 de Telefe como una de sus principales apuestas en materia de entretenimiento, con una estrategia integral que apunta a sostener el interés del público durante toda la temporada.

FUENTE: Primicias YA

