Confirmaron la fecha del debut de Gran Hermano 2026

En ese marco, el canal confirmó que el ciclo debutará el lunes 23 de febrero, con la conducción de Santiago del Moro, quien retomará su rol al frente del programa, acompañando el desarrollo de la competencia, las galas en vivo y las instancias decisivas del certamen.

A 25 años de su estreno en la televisión argentina, el formato regresa con una edición que buscará combinar los elementos tradicionales que lo convirtieron en un fenómeno de audiencia con nuevas herramientas técnicas, una casa renovada y propuestas pensadas para potenciar la interacción con el público y las plataformas digitales.