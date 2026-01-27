Telefe anunció el regreso de uno de los formatos más emblemáticos de la televisión argentina con una nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada, una propuesta que buscará renovar el interés del público y actualizar el clásico reality a más de dos décadas de su desembarco en la pantalla local. El programa vuelve a apostar por el encierro, la convivencia y la competencia como ejes centrales del juego, incorporando algunos cambios en su dinámica y en su puesta en escena.
Confirmaron la fecha del debut de Gran Hermano 2026
Gran Hermano regresa a la pantalla con una nueva edición que promete cambios y una propuesta renovada para el público.