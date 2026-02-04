Cuti Romero intentará salir de Tottenham después del Mundial

Ante esta situación, la Agencia Noticias Argentinas supo que Romero no vería para nada mal una salida del Tottenham, equipo en el que juega desde 2021 y con el que pudo ganar la UEFA Europa League 2025 luego de superar en la final al Manchester United.

Aquí es cuando aparece en escena el Atlético Madrid de España, que tiene como director técnico al argentino Diego “Cholo” Simeone, quien incluso había sido consultado por el defensor durante el Mundial de Clubes del año pasado y fue contundente: “¿Quiero a ‘Cuti’ Romero? Obvio, es un gran jugador”.

En dicha institución no sería el único argentino, ya que compartiría vestuario con el arquero Juan Musso, el defensor Nahuel Molina, el mediocampista Thiago Almada y los delanteros Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Nicolás González.

De todas maneras no sería una operación para nada fácil, ya que el Tottenham lo tendría valorado en 60 millones de libras.