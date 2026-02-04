Inauguraron la Liga Federal en el Cantoni con 50 equipos de 15 provincias argentinas

Además, el gobernador aprovechó para invitar a los visitantes a conocer la provincia: "Disfruten del deporte y también de los momentos sociales; los invito a recorrer San Juan, sus recursos naturales, su gastronomía y su cultura".

Detalles del torneo y presencia local

La competencia, que se extenderá del 3 al 12 de febrero, cuenta con la fiscalización de la FeVA y reúne a 24 equipos femeninos y 26 masculinos. San Juan tiene una fuerte representación con los siguientes clubes locales:

Rama Masculina: Hispano, Universidad y Ausonia.

Rama Femenina: Obras, Universidad, UNAV, Hispano, Ausonia, UPCN y UVT.

El camino al ascenso

El gran incentivo de esta edición es el pasaje a la Liga Nacional 2027, lugar reservado exclusivamente para los dos finalistas de cada rama. Equipos de provincias como Santa Fe, Tucumán, Santa Cruz, Buenos Aires, Córdoba y Chubut, entre otras, buscarán repetir la hazaña lograda en 2025 por clubes como Mendoza Regatas o Sonder de Rosario.

La elección de San Juan como sede ratifica la calidad de su infraestructura deportiva —utilizando el Velódromo Vicente Chancay como sede secundaria— y genera un impacto económico positivo a través del turismo deportivo durante los diez días de competencia.