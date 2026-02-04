"
Marcelo Orrego

Inauguraron la Liga Federal en el Cantoni con 50 equipos de 15 provincias argentinas

El gobernador Marcelo Orrego inauguró el torneo que reúne a 50 equipos de todo el país.

Con el mítico Estadio Aldo Cantoni como escenario, el gobernador Marcelo Orrego encabezó este martes la apertura oficial de la Liga Federal de Vóley 2026. El certamen, que representa la tercera categoría del vóley nacional, desembarcó en San Juan con una convocatoria récord: mil jugadores repartidos en 48 delegaciones de diversos puntos de la Argentina.

El deporte como eje central

Acompañado por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, y el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik, Orrego destacó la importancia de recibir eventos de esta magnitud. "Para los sanjuaninos el deporte es una política de Estado. Es un enorme privilegio tener a estas delegaciones; aquí aprenden a trabajar en equipo y a representar a sus provincias", afirmó el mandatario.

Además, el gobernador aprovechó para invitar a los visitantes a conocer la provincia: "Disfruten del deporte y también de los momentos sociales; los invito a recorrer San Juan, sus recursos naturales, su gastronomía y su cultura".

Detalles del torneo y presencia local

La competencia, que se extenderá del 3 al 12 de febrero, cuenta con la fiscalización de la FeVA y reúne a 24 equipos femeninos y 26 masculinos. San Juan tiene una fuerte representación con los siguientes clubes locales:

  • Rama Masculina: Hispano, Universidad y Ausonia.

  • Rama Femenina: Obras, Universidad, UNAV, Hispano, Ausonia, UPCN y UVT.

El camino al ascenso

El gran incentivo de esta edición es el pasaje a la Liga Nacional 2027, lugar reservado exclusivamente para los dos finalistas de cada rama. Equipos de provincias como Santa Fe, Tucumán, Santa Cruz, Buenos Aires, Córdoba y Chubut, entre otras, buscarán repetir la hazaña lograda en 2025 por clubes como Mendoza Regatas o Sonder de Rosario.

La elección de San Juan como sede ratifica la calidad de su infraestructura deportiva —utilizando el Velódromo Vicente Chancay como sede secundaria— y genera un impacto económico positivo a través del turismo deportivo durante los diez días de competencia.

