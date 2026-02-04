Pettinato, y un duro audio contra Fernanda Iglesias tras sus denuncias
Roberto Pettinato y Fernanda Iglesias continúan con una interna que parece no tener fin. El músico le envió un audio a Ángel de Brito y lo puso al aire en LAM.
Después de que el enfrentamiento entre Roberto Pettinato y Fernanda Iglesias volviera a ponerse en el foco mediático, el histórico conductor de Duro de domar le respondió públicamente a su ex panelista a través de un contundente audio que le hizo llegar a Ángel de Brito, quien lo compartió este martes en LAM (América TV).
Lo cierto es que la actual integrante de Puro Show (El Trece) había asegurado que Pettinato no sólo habría conquistado a la novia de Charly García, Mercedes Iñigo, sino que se habría quedado con una importante suma de dinero del genial músico con la que habría pagado el disco homenaje al rockero que grabó en Estados Unidos.
De acuerdo al relato del conductor de América TV, Roberto Pettinato se contactó con él furibundo por la información, según él difamatoria, que Iglesias expuso además de volver a exponer cómo habría su vínculo personal y profesional con él. "Fernanda contó en este programa su relación con él y, también, dio toda una información sobre Charly García y la novia. Parece que se hinchó y le dedicó un audio", anunció De Brito antes de compartir el descargo del ex Sumo.
Acto seguido se lo pudo escuchar a Roberto, con un tono de molesto comenzar advirtiendo: "Quiero decirles solo una cosa para evitar más malos entendidos generados por la panelista resentida que miente hasta sobre la verdadera historia de nuestra relación".
Al tiempo que continuó refiriéndose a la acusación de la periodista de quedarse con dinero ajeno: "Si falta dinero yo no tengo nada que decir. Yo pagué mi disco con mi plata y la de mi compañero de Nueva York en donde lo hicimos justamente como decíamos con el propio Charly porque son 100 veces más baratos que lo que te cobra una compañía acá, que son los que te roban realmente".
Pero eso no fue todo. Porque también hizo referencia a la cancelación que asegura haber vivido hasta ahora por las acusaciones públicas, entre otras, de Iglesias. "Y no voy a vivir bajo la dictadura del falso tribunal mediático ridículo. Y es más, vaya esto para hombres y mujeres, la naturalización de la que todo el mundo habla se terminó. Ahora hay derechos para todos. Y ahora comienza la era del final de la difamación. ¿Se entiende lo que digo? Y espero que se entienda realmente".
En tanto, para cerrar su contundente descargo, Pettinato terminó con una frase repleta de ironía: "Espero que se entienda lo que digo, y sino bueno… Será la costumbre de los tiempos que vivimos. Hasta el próximo titular".