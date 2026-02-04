Pettinato, y un duro audio contra Fernanda Iglesias tras sus denuncias

Acto seguido se lo pudo escuchar a Roberto, con un tono de molesto comenzar advirtiendo: "Quiero decirles solo una cosa para evitar más malos entendidos generados por la panelista resentida que miente hasta sobre la verdadera historia de nuestra relación".

Al tiempo que continuó refiriéndose a la acusación de la periodista de quedarse con dinero ajeno: "Si falta dinero yo no tengo nada que decir. Yo pagué mi disco con mi plata y la de mi compañero de Nueva York en donde lo hicimos justamente como decíamos con el propio Charly porque son 100 veces más baratos que lo que te cobra una compañía acá, que son los que te roban realmente".

Pero eso no fue todo. Porque también hizo referencia a la cancelación que asegura haber vivido hasta ahora por las acusaciones públicas, entre otras, de Iglesias. "Y no voy a vivir bajo la dictadura del falso tribunal mediático ridículo. Y es más, vaya esto para hombres y mujeres, la naturalización de la que todo el mundo habla se terminó. Ahora hay derechos para todos. Y ahora comienza la era del final de la difamación. ¿Se entiende lo que digo? Y espero que se entienda realmente".

En tanto, para cerrar su contundente descargo, Pettinato terminó con una frase repleta de ironía: "Espero que se entienda lo que digo, y sino bueno… Será la costumbre de los tiempos que vivimos. Hasta el próximo titular".