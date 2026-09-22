Sofía Gonet habló de la amenaza que recibió Homero Pettinato

Gonet también describió algunas de las situaciones que atravesó durante estos años y aseguró que el hombre llegó a enviarle imágenes que le generaron temor. "Me mandaba calaveras por fotos, cosas así, cruces que yo dije: 'Bueno, pará'. Después a cada pareja que tuve, obviamente, la amenazó, y conmigo medio que construyó una relación parasocial en la que yo no sé no sé si soy su mujer o qué", detalló.

A pesar de la gravedad de la situación, la influencer reconoció que durante mucho tiempo decidió no avanzar con una denuncia, en parte porque se acostumbró a recibir este tipo de mensajes por su exposición en redes. "Yo la verdad que nunca hice nada porque medio que es una paja decirlo, pero estoy acostumbrada a encontrarme con personas así haciendo lo que hago, me pasa muy seguido lo de los mensajes. Está bien que este es el caso más extremo, pero a mí me pasa de salir a la calle y capaz tener esos que están siempre ahí esperando", aseguró.

Sin embargo, explicó que hasta ahora siempre había podido bloquear a esta persona y que nunca se había presentado físicamente. Por eso, lo ocurrido con Pettinato encendió una nueva alarma para ella. "Yo lo bloqueo siempre y nunca se había personado, por eso esto marca un precedente de que es capaz de hacer más cosas y a mí me da miedo", afirmó.

"La verdad también es que la Justicia no hace nada. Yo en su momento, el año pasado, denuncié a un vecino, no a él, a un vecino del departamento en el que yo vivía que me había amenazado de muerte. Me tuve que mudar yo porque dos veces fui a la policía, no hicieron nada", cerró.

Qué se sabe sobre el sujeto que hostiga a Sofía Gonet

Homero Pettinato dialogó con PrimiciasYa (América TV) después de haber presentado la denuncia contra el hombre que lo amenazó de muerte a la salida de Olga este lunes.

En la charla con el ciclo de Marina Calabró y Luis Ventura, el conductor sorprendió al revelar un costado poco conocido del hostigamiento: "Algunas veces le hace brujerías y rituales con fotos de ella. Él dice que es de protección. Yo creo que lo que hace es hostigamiento".

Pettinato describió además el nivel de obsesión que el sujeto mantiene con Sofía Gonet en redes sociales: "Las historias que sube a sus redes son todas sobre ella. Él sube 100 historias por día de Sofía. Está obsesionado".

Hasta ahora, tanto Homero como Gonet habían relativizado la amenaza, creyendo que se trataba de un fenómeno limitado al plano virtual. Pero lo ocurrido este lunes cambió todo: "Siempre lo tomamos como algo que no iba a salir de las redes, pero ahora lo que pasó es que se apersonó". Y añadió, todavía impactado: "Cuando lo vi hoy se me congeló la sangre".

El episodio se suma a un historial de advertencias previas: el hombre, identificado como Hernán Bloquero, ya lo había intimidado en varias oportunidades desde cuentas falsas con frases como "te voy a matar" y "te voy a pegar un tiro en la cabeza". Con la denuncia radicada, ahora será la Justicia la que determine si se aplican medidas concretas para frenar el hostigamiento hacia Sofía Gonet y su expareja.