Juana Viale cruzó fuertemente a Martín Menem y generó tensión

En ese instante, mientras todos se encontraban en silencio escuchando a Martín Menem, Juana Viale decidió interrumpirlo y fue tajante: "Bueno. Tampoco es que vamos a hablar de una excelencia porque han pasado un montón de cosas", expresó la nieta de Mirtha Legrand muy filosa ante el presidente de la Cámara de Diputados.

Martín expresó que es todo "parte de un proceso" y allí la conductora criticó lo ocurrido con Manuel Adorni, polémica que ella definió como un papelón. El funcionario se quiso sacar el tema de encima y sostuvo que "está la Justicia para eso, Juana".

En otra parte, el actor Guillermo Pfening decidió criticar también al gobierno de Javier Milei llevando los escándalos y Menem ante él; no se quedó callado: "Tenés una expresidenta condenada y tenés un ejército de funcionarios presos". En ese instante, Guillermo con cierta ironía le contestó que "estamos en manos de unos genios que hacen todo bien" y el funcionario subrayó que "estamos mucho mejor y estamos bien encaminados".