Las nevadas podrían demorar la definición del pronóstico hídrico

En cuanto al comportamiento de las precipitaciones níveas, Devia sostuvo que lo previsto se viene cumpliendo dentro del período correspondiente a la segunda quincena de septiembre y anticipó que durante la primera quincena de octubre podría continuar el fenómeno, aunque con una magnitud menor en cuanto a la cantidad de nieve.

Recarga de acuíferos

Otro de los puntos destacados por el director de Recursos Hídricos fue la posibilidad de avanzar este año con la recarga de acuíferos, una iniciativa que consideró novedosa y que comenzará a transitar sus primeras experiencias prácticas.

Devia explicó que los diques permiten almacenar agua y que, ante la existencia de excedentes, parte de ese recurso podría destinarse a la recarga de los acuíferos.

“Este año vamos a poder contar con excedente y vamos a poder cargar los acuíferos”, señaló.

El funcionario aclaró que comenzarán con los primeros ensayos y que será necesario llevar la iniciativa a la práctica para evaluar su funcionamiento y realizar los ajustes que sean necesarios.

“Hay que estar en la práctica para ajustar”, remarcó.

De esta manera, mientras se aguarda la definición del pronóstico hídrico correspondiente a la próxima temporada, las autoridades siguen de cerca la evolución de las nevadas y analizan alternativas para aprovechar los excedentes de agua y fortalecer las reservas subterráneas.