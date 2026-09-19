Mirtha Legrand, internada: qué se sabe sobre su salud

Ante las posibilidades de desinformación y la falta de un comunicado oficial, usuarios de la misma red social le recriminaron al comunicador que su escrito pudiera tratarse de un "invento", a lo que el conductor respondió: "No es ningún invento. Es dato concreto y totalmente fidedigno".

El mismo periodista difundió que la conductora había sentido "ansiedad" frente a las dificultades para respirar desde la noche del jueves y "fue ella misma quien pidió la internación porque se siente más tranquila al estar hospitalizada".

El cuadro de salud de la legendaria presentadora atravesó un momento delicado luego de un episodio gripal que derivó en bronquitis, por lo que fue hospitalizada en el mismo centro de salud el pasado 7 de septiembre para realizarse estudios y continuar bajo seguimiento médico.

Durante los días de internación, los partes médicos señalaron una evolución favorable y sin complicaciones. Además, permaneció en una habitación común y participó activamente de su recuperación junto a su kinesiólogo.

Por tanto, Legrand había sido dada de alta el 13 de septiembre, cuando ya se encontraba atenta a sus actividades personales y recibía visitas de familiares y amigos durante su estadía. Tras un estado favorable de sus condiciones de salud, la artista continuó el proceso en su hogar.