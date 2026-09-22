Obras Sanitarias mantiene beneficios especiales en las tarifas de agua y cloaca

- Los ingresos del grupo familiar deben ser inferiores a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Desde septiembre de 2026, el SMVM es de $383.800, por lo que los ingresos del grupo familiar no deben superar los $767.600.

- Fotocopia de documentación que acredite la titularidad del inmueble y que se es propietario de un único inmueble.

- Fotocopia del último recibo de haberes del o los jubilados o pensionados.

- En caso de habitar en el inmueble personas mayores de 18 años, presentar fotocopia del recibo de sueldo o certificación negativa expedida por ANSES, según corresponda.

- Fotocopia de la última boleta de Rentas.

- Fotocopia del DNI de todas las personas que habiten en el inmueble.

- Fotocopia de la última boleta de Obras Sanitarias.

- Fotocopia de la última factura de Naturgy. El consumo mensual no debe superar los 500kWh.

Plan Red (Régimen Diferencial):

- No trabajar en relación de dependencia.

- Los ingresos del grupo familiar deben ser inferiores a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Desde septiembre de 2026, el límite es de $767.600.

- Fotocopia de documentación que acredite la titularidad del inmueble y que se es propietario de un único inmueble.

- Fotocopia del último recibo de haberes que acredite ingresos o certificado de negativa expedido por ANSES de toda persona mayor de 18 años que habite en el inmueble.

- Fotocopia de la última boleta de Rentas.

- Fotocopia del DNI de todas las personas que habiten en el inmueble.

- Fotocopia de la última boleta de Obras Sanitarias.

- Fotocopia de la última factura de Naturgy. El consumo mensual no debe superar los 500 kWh.

Beneficio para usuarios con deuda vencida:

Los usuarios que tengan una deuda vencida también pueden acceder a una reducción del 50 % sobre el total adeudado y financiar el saldo restante mediante un plan de pago.

Además, no es necesario que el trámite sea realizado personalmente por el titular del servicio. Un familiar, vecino u otra persona puede presentar la documentación completa para iniciar la gestión.

¿CÓMO ACCEDER?

La solicitud debe gestionarse de forma presencial en las delegaciones comerciales del interior de la provincia o en Casa Central de Obras Sanitarias, ubicada en avenida Ignacio de la Roza 272 Oeste, de lunes a viernes, de 7:30 a 15.

También es posible realizar la gestión durante los operativos integrales que se desarrollan en distintos barrios de la provincia.

El beneficio debe renovarse anualmente y, para mantener su vigencia, es necesario presentar nuevamente la documentación correspondiente, contemplando la fecha de emisión del beneficio.

CONSULTAS

Para obtener más información, los usuarios pueden comunicarse con Obras Sanitarias a través de:

0800-222-6773

WhatsApp: 264-506-4444

También pueden realizar consultas a través de la página web de Obras Sanitarias.