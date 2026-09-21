Mauro Icardi conducía con la licencia vencida y la Provincia lo inhabilitó preventivamente

“Como responsable de la conducción, debía preservar las condiciones de seguridad de quienes viajaban en el vehículo y evitar una situación que pudiera representar un peligro para terceros”, sostuvo.

En ese marco, se constató que Icardi tiene su licencia de conducir vencida. Consultados por LA NACION, voceros de la cartera provincial detallaron que perdió validez “en mayo de 2019″ y agregaron que, aunque el futbolista tuviera una licencia emitida en otro país –lo que no se descarta– “debe revalidar y no lo hizo”.

Por tal motivo, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial dispuso su inhabilitación preventiva, en los términos de la Ley Provincial N° 13.927.

Se explicó que a medida implica que, al tener domicilio en la provincia de Buenos Aires, “en caso de presentarse a tramitar una nueva licencia de conducir deberá hacerlo en la jurisdicción correspondiente a su domicilio y someterse previamente a una evaluación para determinar si se encuentra psíquicamente apto para volver a conducir”.

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Desde el Ministerio de Transporte bonaerense remarcaron que quien se encuentra al volante tiene la responsabilidad de conducir de manera segura y de velar por la seguridad de los ocupantes del vehículo y de terceros.

La inhabilitación preventiva quedó registrada este 21 de septiembre y busca garantizar que, antes de obtener una nueva licencia, “se determine que Icardi reúne las condiciones necesarias para conducir”.