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Qué dice el nuevo parte médico de Mirtha Legrand

El comunicado trajo tranquilidad al confirmar que la conductora “continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado”.

El Sanatorio Mater Dei difundió este lunes 21 de septiembre un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada bajo seguimiento de los profesionales.

El comunicado trajo tranquilidad al confirmar que la conductora “continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado”.

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Según precisaron desde la institución, Mirtha continuará con el tratamiento indicado para el cuadro que atraviesa y permanecerá bajo los controles médicos correspondientes.

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“Seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios”, señala el comunicado firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei.

Además, desde el centro de salud informaron que la diva recibió durante su internación la visita de sus familiares más cercanos. En ese sentido, destacaron que la familia agradeció “el respeto y cariño transmitidos” durante estos días.

Por el momento, el parte no habla de un alta médica y Mirtha continuará con el tratamiento y los controles necesarios.

Finalmente, el Mater Dei anticipó cuándo volverá a brindar información oficial sobre su evolución: “De no mediar cambios, el miércoles próximo emitiremos un nuevo parte médico”.

De esta manera, las últimas novedades oficiales son alentadoras y señalan que la conductora mantiene una evolución favorable y acorde a lo esperado, mientras continúa acompañada por su entorno y bajo estricta supervisión médica.

FUENTE: PrimiciaYa

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