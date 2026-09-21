Qué dice el nuevo parte médico de Mirtha Legrand

“Seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios”, señala el comunicado firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei.

Además, desde el centro de salud informaron que la diva recibió durante su internación la visita de sus familiares más cercanos. En ese sentido, destacaron que la familia agradeció “el respeto y cariño transmitidos” durante estos días.

Por el momento, el parte no habla de un alta médica y Mirtha continuará con el tratamiento y los controles necesarios.

Finalmente, el Mater Dei anticipó cuándo volverá a brindar información oficial sobre su evolución: “De no mediar cambios, el miércoles próximo emitiremos un nuevo parte médico”.

De esta manera, las últimas novedades oficiales son alentadoras y señalan que la conductora mantiene una evolución favorable y acorde a lo esperado, mientras continúa acompañada por su entorno y bajo estricta supervisión médica.