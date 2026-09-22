Vialidad Nacional dio inicio formal al plan de contingencia para el despeje de hielo y nieve acumulados sobre la Ruta Nacional 150, con miras a lograr la reapertura estival del Paso Internacional por Agua Negra. A través de registros visuales capturados en el terreno, el 9° Distrito San Juan mostró la magnitud de las tareas operativas desplegadas por personal técnico y la empresa contratista.
En fotos: avanzan los trabajos para liberar la Ruta 150 en Agua Negra
El 9° Distrito San Juan de Vialidad Nacional puso en marcha las tareas operativas de remoción de nieve y aludes acumulados en la Ruta Nacional 150.