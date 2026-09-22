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En fotos: avanzan los trabajos para liberar la Ruta 150 en Agua Negra

El 9° Distrito San Juan de Vialidad Nacional puso en marcha las tareas operativas de remoción de nieve y aludes acumulados en la Ruta Nacional 150.

Vialidad Nacional dio inicio formal al plan de contingencia para el despeje de hielo y nieve acumulados sobre la Ruta Nacional 150, con miras a lograr la reapertura estival del Paso Internacional por Agua Negra. A través de registros visuales capturados en el terreno, el 9° Distrito San Juan mostró la magnitud de las tareas operativas desplegadas por personal técnico y la empresa contratista.

El operativo comenzó en los sectores pavimentados de la zona baja, donde las cuadrillas constataron la presencia de varios aludes de gran envergadura ubicados a tan solo 10 kilómetros del puesto de Gendarmería Nacional "Guardia Vieja". Las complejas maniobras de la maquinaria pesada debieron ejecutarse bajo un escenario climático adverso, marcado por ráfagas intensas de viento, nuevas precipitaciones níveas y un marcado descenso de la temperatura.

La liberación de estos primeros bloqueos representa la etapa inicial de un despliegue técnico que demandará mayor esfuerzo a medida que las cuadrillas avancen hacia los puntos más críticos de la traza, cercanos a los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Desde el organismo confirmaron que coordinan la llegada de más maquinaria pesada especializada en alta montaña para acelerar los ritmos de trabajo.

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