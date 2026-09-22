Icardi rompió el silencio tras la inhabilitación de su licencia y respondió furioso

Lejos de matizar su postura, Icardi apuntó directamente contra las autoridades de la provincia. “Me parece raro que hasta el Ministerio de Transporte se me cuelgue (...) para tener un poquito de repercusión en los medios. Ocúpense de arreglar las calles para poder tener una mejor circulación en nuestro país en vez de andar twitteando. Dejen de mentirle a la gente y pónganse a trabajar”, escribió.

La reacción del deportista se produjo horas después de que la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial aplicara la inhabilitación preventiva amparada en la Ley Provincial N° 13.927.

La cartera bonaerense había argumentado negligencia por parte del conductor al no detener la marcha ante la peligrosa maniobra de su acompañante, al tiempo que remarcó que su licencia argentina registraba vencimiento en mayo de 2019 y que cualquier registro extranjero requiere un proceso de reválida no realizado.