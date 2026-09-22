La polémica por el video grabado dentro de un barrio cerrado, en el que se observa a la China Suárez con medio cuerpo fuera de la ventana del vehículo estando en marcha, sumó la fuerte queja del hombre responsable: Mauro Icardi. Luego de que el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires anunciara la inhabilitación preventiva de su licencia de conducir, el hombre salió a responder con un duro descargo a través de sus redes sociales.
Icardi rompió el silencio tras la inhabilitación de su licencia y respondió furioso
El futbolista habló tras la medida tomada por el Ministerio de Transporte a raíz del video viral con la China Suárez.