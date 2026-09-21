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San Juan 8 > Espectáculos > Wanda Nara

La foto con doble sentido que subió Wanda Nara

Gracias M, te amamos, publicó la diva en sus redes.

Wanda Nara sigue generando revuelo ante cada aparición desde las redes sociales y en las últimas horas compartió un posteo que generó enorme sorpresa entre sus seguidores.

La conductora compartió desde sus historias vía Instagram una imagen de tres ramos de flores amarillas que recibió acompañada de una tarjeta con un mensaje especial que sorprendió a todos.

“Gracias M . Te amamos”, escribió la conductora al mostrar el romántico obsequio recibido junto a un corazón amarillo, sin especificar quién se lo había enviado, y generando aún más intriga entre sus seguidores.

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Se tratan de tres ramos de flores amarillas envueltas en papel blanco donde incluso se ve la tarjeta con una dedicatoria especial aunque no se puede descifrar con exactitud el contenido del texto, aunque estaban dedicadas especialmente tanto para ella como a sus dos hijas, Francesca e Isabella.

Si bien el posteo generó todo tipo de reacciones y hasta incluso se especuló con que la letra M podría estar asociada a su ex Mauro Icardi en medio de la guerra, muchos usuarios interpretaron que se trataría de un presente de Martín Migueles, pareja de la conductora, con quien viene de pasar unos días de descanso en las playas de Brasil.

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