La foto con doble sentido que subió Wanda Nara

Se tratan de tres ramos de flores amarillas envueltas en papel blanco donde incluso se ve la tarjeta con una dedicatoria especial aunque no se puede descifrar con exactitud el contenido del texto, aunque estaban dedicadas especialmente tanto para ella como a sus dos hijas, Francesca e Isabella.

Si bien el posteo generó todo tipo de reacciones y hasta incluso se especuló con que la letra M podría estar asociada a su ex Mauro Icardi en medio de la guerra, muchos usuarios interpretaron que se trataría de un presente de Martín Migueles, pareja de la conductora, con quien viene de pasar unos días de descanso en las playas de Brasil.