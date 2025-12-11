Rocío Marengo contó cómo se encuentra su bebé recién nacido

“Claramente no es nada fácil, ¡pero bebito es crack! Somos increíbles juntos. Mi compañerito, mi rey, mi todo", expresó la pareja de Eduardo Fort.

Además, destacó el apoyo que recibió de sus seguidores en estos días tan movilizadores: “Tengo miles de mensajitos y regalitos. Gracias, de a poquito voy a ir compartiendo y agradeciéndoles personalmente. Estoy emocionada con tanto amor que nos dan a bebito y a mí”.

La salud de Isidro, el hijo de Rocío Marengo

La vida de Rocío Marengo cambió por completo desde que nació su hijo Isidro hace unos días. La mediática está pendiente de la salud de su bebé, mientras transita los primeros días como mamá.

Este martes, la modelo dio una importante noticia en redes con respecto a lo que vive su hijo, rodeada de todas sus amistades.

Desde una habitación del Sanatorio Otamendi, Marengo contó la evolución que tuvo Isidro, que nació mucho antes de la fecha estimada por los médicos.

Rocío Marengo habló de la salud de su bebé. (Foto: Instagram/marengorocio)

“Isidro pasó de Neo 1 a Neo 3 y acá se festeja. Las amo amigas. Gracias por estar”, escribió Marengo, en una de las historias en las que se mostró junto a su círculo cercano.

No fue la única imagen que subió a su Instagram junto a los suyos. Antes ya había compartido una instantánea desde la misma habitación en donde se vio un fuerte abrazo a un oso gigante que le regalaron.

En la historia, que Marengo republicó de su hermana Sol, se lee una frase acerca de la salud del nene: “¡Vamos Isi! Te estamos esperando para darte miles de besos".

Al haber nacido prematuro, Isidro debe estar en el servicio de neonatología por unos días, hasta que gane un poco más de peso.

Debido a esto, Rocío Marengo y Eduardo Fort están solos en una habitación del Sanatorio Otamendi hasta que puedan estar con su hijo de manera permanente.