Baja la máxima y continúa el alerta por lluvias aisladas durante todo el jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente el alerta por lluvias y tormentas aisladas, que persistirán a lo largo de toda la jornada. Para este jueves se espera una mínima de 20°C y una máxima que descenderá a 30°C, marcando un alivio respecto de días anteriores.

Durante la mañana se prevén chaparrones, mientras que hacia la tarde y la noche podrían registrarse tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación que se mantiene entre el 10 y el 40% en los distintos tramos del día.