El jueves comenzó con 22,8°C, cielo algo nublado y viento del Sur a 36 km/h, según el informe actualizado a las 06:00. La humedad alcanza el 47%, la presión se ubica en 939 hPa y la visibilidad se mantiene en 15 kilómetros, de acuerdo con los datos del Servicio de Hidrografía Naval.
Baja la máxima y continúa el alerta por lluvias aisladas durante todo el jueves
El Servicio Meteorológico Nacional informó que la jornada se mantendrá inestable, con chaparrones y tormentas aisladas en distintos momentos del día.