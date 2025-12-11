"
Baja la máxima y continúa el alerta por lluvias aisladas durante todo el jueves

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la jornada se mantendrá inestable, con chaparrones y tormentas aisladas en distintos momentos del día.

El jueves comenzó con 22,8°C, cielo algo nublado y viento del Sur a 36 km/h, según el informe actualizado a las 06:00. La humedad alcanza el 47%, la presión se ubica en 939 hPa y la visibilidad se mantiene en 15 kilómetros, de acuerdo con los datos del Servicio de Hidrografía Naval.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente el alerta por lluvias y tormentas aisladas, que persistirán a lo largo de toda la jornada. Para este jueves se espera una mínima de 20°C y una máxima que descenderá a 30°C, marcando un alivio respecto de días anteriores.

Durante la mañana se prevén chaparrones, mientras que hacia la tarde y la noche podrían registrarse tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación que se mantiene entre el 10 y el 40% en los distintos tramos del día.

El viento soplará del Este por la mañana, rotando al Sur por la tarde y noche, con velocidades de 13 a 22 km/h y posibles ráfagas.

El sol salió a las 06:22 y se ocultará a las 20:33.

