El insólito pedido de la hija de L-Gante para Navidad

Y sumó una divertina anécdota sobre la reciente mudanza: “Cuando llegamos Jamaica se puso a ordenar todo su roperito mientras yo armaba una cama de dos pisos, una cucheta, que me vino sin manual y tuve que ingeniármelas, como tres veces la tuve que desarmar y volver a armar”.

Al contar eso, Pampito le consultó de manera directa si tiene intenciones de agrandar la familia: "¿Por qué una cucheta? ¿Tenés ganas de un segundo hijo?".

Y el artista contestó firme: "Por ahora no, estamos bien. Pará que me ordene un poco más mi lyfe y estamos". Ahí el conductor quiso saber qué regalo quiere la pequeña Jamaica, de 4 años, de Papá Noel para el arbolito de Navidad y L-Gante reveló el particular pedido que hizo su hija: “Me dijo que quiere un capibara. Pero bueno, vamos a hacer lo posible”, comentó entre risas.

Un capibara (o carpincho) se trata de un mamífero semiacuático originario de Sudamérica, conocido por su apariencia tranquila y su naturaleza social, que vive en grupos cerca de cuerpos de agua y se alimenta principalmente de hierbas, ganándose popularidad viral por su temperamento pacífico y su habilidad para convivir con otras especies.