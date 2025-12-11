"
San Juan 8 > Espectáculos > L-Gante

El insólito pedido de la hija de L-Gante para Navidad

El cantante contó que su hija, de 4 años, le pidió un capibara de veradad.

L-Gante se encuentra pasando por una etapa de cambios en su vida tras separarse definitivamente de Wanda Nara, anunciar la salida de su histórico manager Maxi el Brother, y mudarse a un nuevo hogar en busca de una nueva etapa en su vida.

En ese sentido y de cara a las fiestas de fin de año, el cantante reveló en qué momento de su vida se encuentra en una charla con el programa Puro Show (El Trece).

“Me mudé a una casita nueva. Todo bien, todo clean (limpio). Estoy renovando la vibra, la energía”, expresó Elian Valenzuela sobre su presente instalándose en su nuevo hogar.

Y sumó una divertina anécdota sobre la reciente mudanza: “Cuando llegamos Jamaica se puso a ordenar todo su roperito mientras yo armaba una cama de dos pisos, una cucheta, que me vino sin manual y tuve que ingeniármelas, como tres veces la tuve que desarmar y volver a armar”.

Al contar eso, Pampito le consultó de manera directa si tiene intenciones de agrandar la familia: "¿Por qué una cucheta? ¿Tenés ganas de un segundo hijo?".

Y el artista contestó firme: "Por ahora no, estamos bien. Pará que me ordene un poco más mi lyfe y estamos". Ahí el conductor quiso saber qué regalo quiere la pequeña Jamaica, de 4 años, de Papá Noel para el arbolito de Navidad y L-Gante reveló el particular pedido que hizo su hija: “Me dijo que quiere un capibara. Pero bueno, vamos a hacer lo posible”, comentó entre risas.

Un capibara (o carpincho) se trata de un mamífero semiacuático originario de Sudamérica, conocido por su apariencia tranquila y su naturaleza social, que vive en grupos cerca de cuerpos de agua y se alimenta principalmente de hierbas, ganándose popularidad viral por su temperamento pacífico y su habilidad para convivir con otras especies.

