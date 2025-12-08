Lali y Natalia Oreiro cantaron juntas y encendieron al público de Montevideo

Vestida íntegramente de rojo, Oreiro, además de cantar, se mostró muy apegada y agradecida a Lali por poder compartir un escenario juntas. Pero eso no fue todo. Tras cantar las dos canciones, la artista uruguaya redobló la apuesta y le dio un beso a la intérprete que causó un furor inusitado entre los presentes.

Al ser dos figuras de un gran calibre, los usuarios de las redes sociales celebraron el dueto, elogiaron la performance de cada una y elogiaron el beso acalorado que se dieron ante la vista de un público que le dio una cálida bienvenida a Lali.

Embed - NATALIA OREIRO y LALI sorprendieron a todos en MONTEVIDEO

En el detrás de escena de esta participación, Lali y Oreiro compartieron un recordado momento en plena pandemia cuando la intérprete de “Disciplina” le pidió en una transmisión en vivo de Instagram que le cante la canción de “Feliz cumpleaños” en ruso, un idioma que la uruguaya maneja a la perfección. Sin cumplirle el deseo en ese preciso instante, la actriz, a la hora, subió a sus stories un video dedicado a ella e indicó: “Feliz cumple, Lalita. Te quiero”.

En medio de un gran crecimiento profesional, Lali, además de cumplir con sus compromisos laborales, estrenó su propio documental llamado LALI: la que le gana el tiempo. El mismo está en Netflix y vio la luz el jueves 4 de noviembre.

“Crecí muy acostumbrada a lo público. Llega un momento en el que ese personaje público te termina encerrando en una cosa que te creés que sos eso y nada más”, indicó el tráiler oficial de esta producción, que se ubicó como una de las más vistas de la plataforma estadounidense.