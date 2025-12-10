Aseguran que Morena Rial estaría embarazada

Según detalló el periodista Martín Candalaft, la resolución judicial ratifica que no habrá cambios en la condición procesal de la hija de Jorge Rial. En el programa explicaron que el tribunal confirmó una resolución previa dictada el 29 de junio, decisión que mantiene vigente la prisión preventiva. En palabras del periodista, “esto acaba de salir de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, donde confirman el punto 2 de la resolución del 29 de junio, en cuanto no hacer lugar a la medida morigeradora de la prisión preventiva de Morena Rial. Dicho en pocas palabras, le rechazan la domiciliaria”. De esta manera, la influencer de 26 años continuará detenida mientras avanza la investigación en su contra.

Paralelamente al rechazo del beneficio, la defensa presentó un escrito ante la Cámara el pasado 8 de diciembre informando que Morena “estaría cursando un embarazo”. Fue Candalaft quien lo explicó al aire: “El 8 de diciembre, los letrados de Morena Rial presentaron un escrito en la Cámara diciendo que Morena Rial está embarazada”. La presentación sorprendió e introdujo un nuevo elemento en la causa, obligando a la Justicia a tomar intervención para corroborar la información aportada por los abogados.