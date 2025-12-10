La situación judicial de Morena Rial sumó un nuevo capítulo tras conocerse que la Cámara de Apelaciones de San Isidro rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por su defensa. La información fue confirmada en DDM (América TV), donde también revelaron que sus abogados presentaron un escrito en el que aseguran que la joven “está embarazada”, lo que marcaría el inicio de una nueva instancia dentro del expediente.
Aseguran que Morena Rial estaría embarazada
La defensa de la hija de Jorge Rial, presentó un escrito ante la Cámara el pasado 8 de diciembre informando que Morena “estaría cursando un embarazo”.