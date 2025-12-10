"
Aseguran que Morena Rial estaría embarazada

La defensa de la hija de Jorge Rial, presentó un escrito ante la Cámara el pasado 8 de diciembre informando que Morena “estaría cursando un embarazo”.

La situación judicial de Morena Rial sumó un nuevo capítulo tras conocerse que la Cámara de Apelaciones de San Isidro rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por su defensa. La información fue confirmada en DDM (América TV), donde también revelaron que sus abogados presentaron un escrito en el que aseguran que la joven “está embarazada”, lo que marcaría el inicio de una nueva instancia dentro del expediente.

Según detalló el periodista Martín Candalaft, la resolución judicial ratifica que no habrá cambios en la condición procesal de la hija de Jorge Rial. En el programa explicaron que el tribunal confirmó una resolución previa dictada el 29 de junio, decisión que mantiene vigente la prisión preventiva. En palabras del periodista, “esto acaba de salir de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, donde confirman el punto 2 de la resolución del 29 de junio, en cuanto no hacer lugar a la medida morigeradora de la prisión preventiva de Morena Rial. Dicho en pocas palabras, le rechazan la domiciliaria. De esta manera, la influencer de 26 años continuará detenida mientras avanza la investigación en su contra.

Paralelamente al rechazo del beneficio, la defensa presentó un escrito ante la Cámara el pasado 8 de diciembre informando que Morena “estaría cursando un embarazo”. Fue Candalaft quien lo explicó al aire: “El 8 de diciembre, los letrados de Morena Rial presentaron un escrito en la Cámara diciendo que Morena Rial está embarazada”. La presentación sorprendió e introdujo un nuevo elemento en la causa, obligando a la Justicia a tomar intervención para corroborar la información aportada por los abogados.

La resolución de la Cámara también incluyó una instrucción dirigida a la jueza de grado, Andrea Rodríguez Mentón. En el punto 3 del fallo, los magistrados expresaron: “Poner en conocimiento a la jueza de grado, Andrea Rodríguez Mentón, Tasti, de la presentación efectuada por la defensa en la que refiere que la señora Rial estaría cursando un embarazo y deberá tomar las medidas que estime correspondientes a fin de verificar lo informado”. En este sentido, los jueces dejaron asentado que la confirmación del embarazo no altera, por ahora, la negativa a otorgar la domiciliaria. Como reforzó Candalaft: “Hoy los jueces dicen: no le damos la domiciliaria, y le informamos a la jueza que los abogados dicen que está embarazada, para que la jueza confirme si es así para que tome las medidas pertinentes”.

Por el momento, la Justicia solo tomó nota de la presentación y derivó la responsabilidad a la jueza de primera instancia, quien deberá verificar la veracidad del embarazo y evaluar los pasos a seguir. Mientras tanto, la situación de Morena continúa sin modificaciones y su futuro procesal sigue en manos del avance de la causa.

