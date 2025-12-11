El Gobierno sumó a último momento un artículo que apunta contra el fuero del trabajo

La novedad sorprendió porque el traspaso de los juzgados nacionales del trabajo parecía haber entrado en una nebulosa porque el Gobierno Nacional no parecía dispuesto a acelerar esa decisión, que debería instrumentar el Ministerio de Justicia.

El Gobierno ya tenía en la mira a los jueces laborales ante una andanada de fallos adversos, que incluyeron la invalidez constitucional del DNU 70, entre otros, y tenía expectativa en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) a partir de un fallo de la Corte Suprema dictado en diciembre pasado que habilitó al tribunal porteño a intervenir como instancia superior en causas civiles, comerciales, laborales y penales.

Pero quedaba pendiente, de todas formas, el traspaso de los juzgados nacionales del trabajo a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, en sintonía con la autonomía porteña establecida por la Constitución Nacional a partir de su reforma de 1994.

En el gobierno porteño, de todas formas, ya están preparados para el traspaso: desde principios de año funciona una comisión de transferencias de competencias judiciales, integrada por Nación y Ciudad, donde se escuchan a todos los actores involucrados (tanto de la justicia ordinaria nacional y de CABA como de diversas asociaciones) con el fin de avanzar en convenios de transferencias de competencias judiciales.

Fuentes de la administración de Jorge Macri afirmaron a Infobae: “En materia laboral, la Ciudad ya está preparada para recibir esas competencias ya que en diciembre del año pasado pusimos en funcionamiento el fuero local de CABA (para conflictos individuales con prestación efectiva del trabajo en el distrito) y sancionamos el Código de Procedimientos Laboral. Avanzamos también con los concursos, que hoy están en una etapa de revisión de los exámenes”.

La inclusión sorpresiva del artículo 91 en la reforma laboral también es interpretada en el gobierno porteño como una señal de Milei de que se acelerará el traspaso de los juzgados del trabajo a la Ciudad y, por ende, la disolución del fuero nacional.

Funcionarios libertarios admitieron que la novedad incorporada en la reforma “es un misil” contra los jueces laborales y que Milei está dispuesto a librar esa batalla porque “hay que cumplir con la Constitución y es lo que pide la Corte Suprema”.

“Hay una decisión política de caminar hacia ese lugar Eso está claro -agregó la fuente consultada-. Los tiempos no están previstos en lo más mínimo”.

En julio pasado, en la Casa Rosada dejaron trascender que el Presidente estaba muy preocupado por el récord de demandas judiciales que se alcanzará en 2025 en el Sistema de Riesgos del Trabajo y, a la vez, por la ola de fallos de la justicia laboral que benefician al sindicalismo y perjudican al Gobierno.

“Se viene la motosierra para la industria del juicio y los caranchos”, fue el mensaje publicado en esos días en la cuenta de @CoherenciaFavor en las redes sociales y que fue retuiteado por el propio Milei.

El Ministerio de Justicia nacional determinó la creación de una comisión destinada a estudiar y analizar la transferencia de competencias, iniciativa que fue rechazada por la Justicia nacional, a través de un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil dictado en febrero de 2024, aunque recibió el aval de la Corte Suprema en varios fallos.

En julio pasado, la Justicia Federal ratificó el freno al proyecto de traspaso iniciado por el gobierno porteño al crear su propio fuero laboral, ya que la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la cautelar que suspendía la puesta en marcha de los nuevos tribunales del trabajo de CABA.

La sentencia se dictó ante una presentación de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), que interpretó que la Ciudad no puede arrogarse competencias que todavía dependen del Poder Judicial de la Nación, en contradicción con el fallo de la Corte por el caso Levinas, que le cedió al fuero porteño el rol de última instancia revisora de la justicia nacional.

Sin embargo, esa suspensión de la Cámara tendría vigencia hasta que se dicte sentencia para dirimirla cuestión de fondo o si se firman acuerdos entre la Ciudad y la Nación para el traspaso. Que es la posibilidad que se instaló con el artículo 91 de la reforma laboral y que puede ser un golpe definitivo contra los actuales jueces del trabajo.

Para la CGT, que rechaza la reforma laboral, será otro motivo de fuerte oposición y se espera que haya un pronunciamiento sobre el tema este jueves, en la reunión del Consejo Directivo en Azopardo 802.