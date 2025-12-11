También, el cuerpo legislativo solicitó al Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía que, en un plazo de diez días hábiles, remita a la Cámara un informe detallado sobre el presupuesto asignado al Departamento de Hidráulica para el ejercicio 2025, junto con un informe comparativo entre lo aprobado y lo ejecutado, discriminado por partidas y por obras.
Aprobaron por unanimidad la Emergencia Hídrica en San Juan
La Cámara de Diputados de San Juan aprobó por unanimidad la declaración de la Emergencia Hídrica en toda la provincia, una medida que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.