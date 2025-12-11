Aprobaron por unanimidad la Emergencia Hídrica en San Juan

Además, pidió que el mismo ministerio coordine con los sectores productivos la presentación urgente de un Plan de Necesidades, elaborado por las entidades del agro y orientado a definir prioridades de infraestructura hídrica, modernización de sistemas de riego, medidas de eficiencia y requerimientos presupuestarios indispensables para sostener la producción.

Como parte de los esfuerzos complementarios, el Gobierno provincial ya trabaja en medidas para que las decisiones técnicas tengan impacto inmediato en territorio. Entre ellas, se analiza una descentralización operativa del Departamento de Hidráulica, que administra fondos presupuestarios, fideicomisos mineros y aportes de regantes, con el objetivo de agilizar la ejecución y mejorar la capacidad de respuesta.