"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan

Aprobaron por unanimidad la Emergencia Hídrica en San Juan

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó por unanimidad la declaración de la Emergencia Hídrica en toda la provincia, una medida que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

También, el cuerpo legislativo solicitó al Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía que, en un plazo de diez días hábiles, remita a la Cámara un informe detallado sobre el presupuesto asignado al Departamento de Hidráulica para el ejercicio 2025, junto con un informe comparativo entre lo aprobado y lo ejecutado, discriminado por partidas y por obras.

Además, pidió que el mismo ministerio coordine con los sectores productivos la presentación urgente de un Plan de Necesidades, elaborado por las entidades del agro y orientado a definir prioridades de infraestructura hídrica, modernización de sistemas de riego, medidas de eficiencia y requerimientos presupuestarios indispensables para sostener la producción.

Como parte de los esfuerzos complementarios, el Gobierno provincial ya trabaja en medidas para que las decisiones técnicas tengan impacto inmediato en territorio. Entre ellas, se analiza una descentralización operativa del Departamento de Hidráulica, que administra fondos presupuestarios, fideicomisos mineros y aportes de regantes, con el objetivo de agilizar la ejecución y mejorar la capacidad de respuesta.

Te puede interesar...

Te puede interesar