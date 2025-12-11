"
Sanjuaninos miran precios en La Serena: cuánto cuesta alquilar un departamento

Con la temporada a la vuelta de la esquina, aumentan las consultas por alojamiento en la costa chilena. Los valores varían según ubicación, equipamiento y capacidad.

Con la llegada de diciembre y el inicio del receso estival, muchos sanjuaninos comienzan a planificar sus vacaciones y uno de los destinos más buscados vuelve a ser La Serena, en Chile. Las consultas por alojamientos ya empezaron a crecer y los primeros relevamientos permiten tener una idea de cuánto cuesta alquilar un departamento en la ciudad costera.

Uno de los formatos más solicitados es el departamento con vista al mar para cuatro personas durante una semana. En este caso, el precio ronda entre 600 y 1.000 dólares por 7 días, dependiendo del edificio, los servicios y la cercanía a la playa. La mayoría de las opciones se concentran en Avenida del Mar, Avenida del Pacífico y zonas aledañas, los puntos más turísticos y demandados por visitantes argentinos.

Para quienes prefieren un alquiler diario, también hay alternativas. Un departamento estándar por día cuesta alrededor de 66 dólares, equivalentes a unos 60 mil pesos chilenos. Traducido al cambio actual, significa que un turista sanjuanino debería considerar cerca de 120 mil pesos argentinos por día para este tipo de alojamiento.

Si bien los precios pueden variar según disponibilidad, fecha y tipo de complejo, estas cifras sirven como referencia para quienes ya empezaron a armar el presupuesto de sus vacaciones.

Fuente: airbnb

