Se le abrió el paracaídas y se le enredó en la cola del avión

Según relevó People a partir del informe oficial, a bordo viajaban el piloto y 17 paracaidistas, y la maniobra debía ser registrada desde el aire por un operador de cámara especializado a 4570 metros de altura.

Al alcanzar la altitud programada, el primer paracaidista inició la salida por la puerta lateral.

Según la ATSB, en ese momento el mango del equipo “se enganchó en el alerón del ala, desplegando el paracaídas inadvertidamente”, lo que provocó que el paracaídas de reserva se abriera accidentalmente.

Ese movimiento inesperado provocó una reacción brusca. La agencia federal detalló que “esto arrastró al paracaidista repentinamente hacia atrás, y sus piernas golpearon el estabilizador horizontal izquierdo de la aeronave, dañándolo considerablemente”.

El avión continuó el vuelo con el estabilizador dañado y parte del paracaídas enredado, pero el piloto logró mantener el control. (Foto: captura de pantalla de video)

Fue en ese momento cuando el paracaídas se enredó en el estabilizador y dejó al paracaidista colgando bajo la aeronave, lo que generó que la formación perdiera el control por unos instantes.

Mientras algunos compañeros lograban abandonar el avión según lo previsto, otros permanecieron en la puerta observando cómo el paracaidista atrapado intentaba liberarse.

Con un cuchillo de gancho cortó las líneas necesarias hasta desprenderse del material que lo sujetaba a la aeronave, momento a partir del cual cayó en descenso libre.

Tras separarse del avión, pudo accionar su paracaídas principal, que se abrió pese a quedar parcialmente enredado con restos del equipo anterior y logró aterrizar y solo sufrió lesiones leves, según detalló la autoridad de seguridad.