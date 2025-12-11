"
Detuvieron a tres jóvenes por atacar a tiros a un hombre que terminó herido

La policía intervino tras recibir denuncias por una gresca y detonaciones. La víctima sufrió una herida en la pierna y los agresores fueron identificados y aprehendidos en el mismo barrio.

En la noche del miércoles, tres jóvenes fueron detenidos en el barrio Costa Canal 1, acusados de protagonizar un ataque a tiros que terminó con un hombre herido. El hecho ocurrió cerca de las 23 horas, cuando personal policial fue comisionado a la zona tras recibir avisos por una gresca y detonaciones de arma de fuego.

Al llegar, los efectivos encontraron a un hombre mayor de edad con una lesión de bala en una de sus piernas. La víctima relató que había sido agredida por tres sujetos conocidos del barrio y aportó tanto los nombres como la vestimenta que llevaban al momento del ataque.

costa canal

Con esa información, la policía realizó recorridas por el interior del barrio y logró detener a los acusados, identificados como Aguilera, Lucero y Fernández, todos residentes del barrio Costa Canal 1. Durante el procedimiento, se secuestró un revólver calibre 38, presuntamente utilizado en la agresión.

El caso quedó en manos del Dr. Eiben Ezequiel, quien ordenó iniciar el procedimiento especial de flagrancia por los delitos de abuso de arma de fuego, lesiones leves en concurso ideal y violación de domicilio en concurso real. Las actuaciones continúan mientras se espera el avance de la investigación judicial.

