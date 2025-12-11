En la noche del miércoles, tres jóvenes fueron detenidos en el barrio Costa Canal 1, acusados de protagonizar un ataque a tiros que terminó con un hombre herido. El hecho ocurrió cerca de las 23 horas, cuando personal policial fue comisionado a la zona tras recibir avisos por una gresca y detonaciones de arma de fuego.
Detuvieron a tres jóvenes por atacar a tiros a un hombre que terminó herido
La policía intervino tras recibir denuncias por una gresca y detonaciones. La víctima sufrió una herida en la pierna y los agresores fueron identificados y aprehendidos en el mismo barrio.