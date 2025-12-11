Detuvieron a tres jóvenes por atacar a tiros a un hombre que terminó herido

Al llegar, los efectivos encontraron a un hombre mayor de edad con una lesión de bala en una de sus piernas. La víctima relató que había sido agredida por tres sujetos conocidos del barrio y aportó tanto los nombres como la vestimenta que llevaban al momento del ataque.

costa canal

Con esa información, la policía realizó recorridas por el interior del barrio y logró detener a los acusados, identificados como Aguilera, Lucero y Fernández, todos residentes del barrio Costa Canal 1. Durante el procedimiento, se secuestró un revólver calibre 38, presuntamente utilizado en la agresión.