Shakira cantó con sus hijos ante 45 mil personas en su 2° show en Buenos Aires

Al finalizar la interpretación, la emoción dominó la escena. Shakira, conmovida por la experiencia, recibió el cariño de sus hijos, fruto de su relación con Gerard Pique. Los chicos la abrazaron sonrientes y le expresaron su amor antes de despedirse del público. El gesto selló una noche significativa tanto para la familia como para los seguidores presentes.

Este concierto forma parte del cierre de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran Tour” en Argentina, que incluyó varias fechas en Buenos Aires y continuará el 14 y 15 de diciembre en el estadio Kempes de Córdoba.

La serie de presentaciones ha generado gran expectativa, con localidades agotadas y un repertorio que repasa los éxitos de la carrera de la artista colombiana, consolidando su vínculo con el público argentino.

La velada quedó marcada por la alegría y la complicidad familiar, mientras Sasha y Milan, radiantes, se despidieron del escenario junto a su madre, dejando una imagen de felicidad compartida ante miles de testigos.

El lanzamiento del videoclip de “Acróstico”, protagonizado por Shakira junto a sus hijos Milan y Sasha, generó en 2023 un fuerte impacto emocional entre sus seguidores, al plasmar en imágenes la intimidad de una familia en proceso de cambio tras la separación de la artista con Gerard Piqué. El video, que en sus primeras dos horas superó las 800.000 reproducciones, mostró a la cantante y a sus hijos interpretando la canción en un ambiente doméstico que se vaciaba progresivamente, en clara alusión a la mudanza de la familia a Miami y al cierre de una etapa.

En el videoclip, la artista aparece sentada frente a un piano de cola en una casa que, a medida que avanza la canción, va perdiendo objetos personales: los peluches se guardan en cajas y los armarios quedan vacíos. Esta puesta en escena reforzó la referencia a la separación de Shakira y Gerard Piqué, y al proceso de adaptación de sus hijos a una nueva vida.

La repercusión en redes sociales fue inmediata. En cuestión de minutos, la cantante y sus hijos se convirtieron en tendencia en Twitter, impulsados por el mensaje que Shakira compartió al anunciar el estreno del video oficial. En su publicación, la artista expresó: “Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz”. Este reconocimiento público al talento y la dedicación de sus hijos conmovió a sus seguidores y sumó un matiz personal al lanzamiento.

Shakira profundizó en el vínculo musical con sus hijos al afirmar: “Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro”.

La artista, que recientemente colaboró con Karol G en “TQG” y protagonizó una de las sesiones más escuchadas de Bizarrap con la #53, subrayó la importancia de este momento familiar. El mensaje concluyó con una dedicatoria directa a sus hijos: “Milan y Sasha, es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños! No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá”.