Diputados aprobó en general la nueva Ley de Transporte

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este jueves, en una votación de 21 a 15, el proyecto de nueva Ley de Transporte

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este jueves, en una votación de 21 a 15, el proyecto de nueva Ley de Transporte. La sesión comenzó a las 10 de la mañana y, tras más de tres horas de debate intenso entre los distintos bloques, el aval en general llegó pasadas las 13. Con este paso, quedó habilitada la instancia de tratamiento artículo por artículo, que se realizará en una sesión posterior.

Entre los cambios se encuentra es la eliminación definitiva del sistema de licencias; la redefinición de los límites de participación empresarial en futuras licitaciones. Se establece un marco mas estricto para servicios no regulares, entre otros.

