Oreiro y El Eternauta, los ganadores del Martín Fierro de cine

"Muchísimas gracias, no sé qué decir. Gracias a mí, que confié en mí y que fui atrás de mis sueños siendo muy chica. Gracias a mis padres que confiaron también en mí y me dieron libertad. Gracias Argentina por brindarme un hogar y una profesión", indicó muy emocionada la artista urugiuaya al recibir la dorada estatuilla.

Y agrego: "Gracias a todos los maestros que me dio esta vocación y todos los actores y actrices que me acompañaron a crecer. Yo no era buena actriz, tuve buenos maestros .Gracias a mi hijo (Merlín Atahualpa) que está orgulloso de la mamá que le tocó, gracias a mi compañero (Ricardo Mollo), no sé qué decir más que gracias a Argentina, Uruguay y todo el periodismo argentino que siempre me acompañó".

Hubo además varias distinciones especiales durante la gala: el Martín Fierro de Plata fue para la película Nueve reinas por sus 25 años, el Martín Fierro a la trayectoria a la actriz Marta González y un homenaje por los 40 años de la icónica película Esperando la carroza.

El Eternauta es una serie de Netflix que adapta la historieta argentina clásica de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López. La trama gira en torno a una invasión alienígena en Buenos Aires, iniciada por una tormenta de nieve tóxica que aniquila gran parte de la población, y sigue la resistencia de un grupo de sobrevivientes liderados por Juan Salvo.

Ricardo Darín interpreta a Juan Salvo, un hombre común (veterano de Malvinas y padre de familia) que se convierte en líder de la resistencia contra los invasores extraterrestres.

El actor no pudo estar presente en el evento en la Usina del Arte pero sí todos los realizadores y gran parte del elenco quienes recibieron el máximo premio de Oro en los Martín Fierro de Cine 2025 en el escenario con mucha felicidad.

El Eternauta se quedó con varias estatuillas en la noche del lunes entre ellas para Bruno Stagnaro como mejor director de serie, César Troncoso mejor actor de reparto, el premio a mejor guión de serie y mejor dirección de fotografía a Gastón Girod.

"La gente se lo apropió, es un broche de oro hermoso. Gracias Aptra por el reconocimiento", explicaron. El Eternauta fue la producción más nominada de la entrega con 13 nominaciones seguida de En el Barro que disputó 11 ternas.