Se separaron Ivana Figueiras y Darío Cvitanich: los motivos

El periodista también leyó un mensaje escrito por la propia Ivana: "Entiendo que esto le sirva a personas que quieren resurgir al medio y no voy a dejar que me usen. Gracias por los mensajitos tan lindos. Todo esto fue una locura y que quede claro: yo no rompí ninguna familia". Sorbo aclaró que el texto no está disponible actualmente en redes porque él lo había capturado días atrás: "A ver, no lo vas a ver en las redes ahora porque yo le saqué screenshot hace dos, tres días".

Instantes después, Karina Iavícoli confirmó la noticia en vivo: "Están separados". Sobre los motivos de la ruptura, explicó: "Acá me llega información de alguien que la conoce a Ivana, y me dice: 'Sí, se cansó, se hartó de todo este quilombo mediático'. Cree que esto no es para ella, verse expuesta, no le gusta, porque es verdad que ella cuida mucho su intimidad. Está recaliente, muy enojada".

Tauro, por su parte, resumió el contexto: "Ella se cansó justo con todo lo que pasó el fin de semana con las declaraciones de Chechu Bonelli, con el posteo de la foto de la hija de Ángel de Brito y bueno, fue hace una semana ardiente".

En tanto, Iavícoli aportó más información sobre el estado de ánimo del exfutbolista: "Darío Cvitanich, re contra caliente, enojado, triste: primero por haberla perdido a Ivana, se lo lleva una moto enojado con Chechu. Así que la va a ir a buscar a Chechu para hablar de este tema".

Además, la periodista sumó: "Está muy enamorado, me confirma alguien que conoce a la pareja, más amigo de ella. Siente que todas estas intervenciones de Chechu afectan".