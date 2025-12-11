Casi 100 personas egresaron de tratamientos por consumos problemáticos en 2025

El hito se completó este miércoles 10 de diciembre con la entrega de certificados a 47 egresados, acto que reunió a familias, equipos técnicos y autoridades provinciales. La tendencia ascendente confirma la efectividad del Plan Estratégico Provincial para el Abordaje de los Consumos Problemáticos 2023–2027, ejecutado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano a través de la Dirección de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos, junto al trabajo articulado con todos los ministerios y áreas del Gobierno de San Juan.

Además, durante la ceremonia 21 personas —algunas en tratamiento y otras ya dadas de alta— recibieron sus certificaciones por haber completado cursos de peluquería, barbería, herrería y soldadura. Como parte del acompañamiento para construir proyectos de vida sostenibles, también se entregaron herramientas de trabajo para impulsar sus propios emprendimientos y fortalecer su inserción laboral.