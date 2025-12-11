San Juan cerró el año con un logro sin precedentes en materia de recuperación y acompañamiento integral: 97 personas egresaron de sus tratamientos por consumos problemáticos durante 2025, casi el triple que en 2024, cuando se registraron 36 altas terapéuticas. El dato representa un aumento del 169,4%, una cifra que pone en evidencia no solo el crecimiento del sistema de atención, sino también el compromiso de quienes decidieron transformar sus vidas.
Casi 100 personas egresaron de tratamientos por consumos problemáticos en 2025
Un total de 97 personas egresaron de sus tratamientos por consumos problemáticos durante 2025, casi el triple que en 2024, cuando se registraron 36 altas terapéuticas.