"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > tratamiento

Casi 100 personas egresaron de tratamientos por consumos problemáticos en 2025

Un total de 97 personas egresaron de sus tratamientos por consumos problemáticos durante 2025, casi el triple que en 2024, cuando se registraron 36 altas terapéuticas.

San Juan cerró el año con un logro sin precedentes en materia de recuperación y acompañamiento integral: 97 personas egresaron de sus tratamientos por consumos problemáticos durante 2025, casi el triple que en 2024, cuando se registraron 36 altas terapéuticas. El dato representa un aumento del 169,4%, una cifra que pone en evidencia no solo el crecimiento del sistema de atención, sino también el compromiso de quienes decidieron transformar sus vidas.

El hito se completó este miércoles 10 de diciembre con la entrega de certificados a 47 egresados, acto que reunió a familias, equipos técnicos y autoridades provinciales. La tendencia ascendente confirma la efectividad del Plan Estratégico Provincial para el Abordaje de los Consumos Problemáticos 2023–2027, ejecutado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano a través de la Dirección de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos, junto al trabajo articulado con todos los ministerios y áreas del Gobierno de San Juan.

Además, durante la ceremonia 21 personas —algunas en tratamiento y otras ya dadas de alta— recibieron sus certificaciones por haber completado cursos de peluquería, barbería, herrería y soldadura. Como parte del acompañamiento para construir proyectos de vida sostenibles, también se entregaron herramientas de trabajo para impulsar sus propios emprendimientos y fortalecer su inserción laboral.

Te puede interesar...

El acto contó con la presencia del ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; el subsecretario de Desarrollo Social, Miguel Blanquier; la directora de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos, Daniela Merlo; y la directora de Juventudes, Tania Villaviencio, quienes destacaron el rol de los equipos técnicos, de las familias y, sobre todo, de los propios egresados.

En su mensaje, Merlo subrayó que los egresados provienen de todos los departamentos de la provincia, y que muchos de ellos participaron en alguna de las 32 capacitaciones en oficios ofrecidas este año como parte del proceso terapéutico integral.

Temas

Te puede interesar