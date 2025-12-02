"
San Juan 8 > Espectáculos > Yanina Latorre

Yanina Latorre se pone el delantal de Masterchef

La conductora reemplezará a Maxi López en el certamen. La noticia fue confirmada por ambas figuras.

Este lunes, en Sálvese quien pueda (América TV), Maxi López tuvo un mano a mano con Yanina Latorre y sorprendió al revelar quién ocupará su lugar en MasterChef Celebrity (Telefe).

"¿Querés que contemos por qué estás acá?", le preguntó la conductora al exfutbolista. "Tenemos un secreto. ¿Lo contás vos o lo cuento yo?", continuó Yanina.

"Para mí lo tenía que contar vos", respondió Maxi, dejando que la periodista diera la primicia. "Quién fue el de la decisión: ¿Wanda, vos o el canal?", insistió Latorre. López explicó: "A mí me pusieron el nombre y dije...", acompañando la frase con un gesto afirmativo.

Fue entonces cuando Yanina reveló la noticia: "Voy a reemplazar al señor Maxi López en Masterchef". Y agregó con entusiasmo: "Prometí guardar el lugar y cuidárselo. Sé cocinar, pero tengo pánico. ¿Es muy difícil?".

El intercambio siguió con un ida y vuelta sobre las habilidades culinarias de ambos. "¿Vos sabías cocinar?", le preguntó Yanina. Maxi contestó: "A ver, yo les cocino siempre a mis chicos: tirás la pasta, abrís el paquete, abrís la lata y tirás la salsa".

La conductora no se quedó atrás y retrucó: "Sí, yo cocino en casa a mis hijos. Yo salsa hago, porque soy sana, no hago de lata".

El momento más divertido llegó cuando Yanina quiso saber si Wanda Nara estaba contenta con su incorporación: "¿Wanda está contenta con que yo vaya ahí al piso? Porque me tiene bloqueada de Instagram". Maxi, fiel a su estilo, respondió con humor: "A vos te bloquean todos, qué harás vos".

De esta manera, quedó confirmado que Yanina Latorre será quien tome el lugar de Maxi López en el exitoso reality culinario, prometiendo aportar su estilo frontal y descontracturado a la competencia.

