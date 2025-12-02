Yanina Latorre se pone el delantal de Masterchef

Fue entonces cuando Yanina reveló la noticia: "Voy a reemplazar al señor Maxi López en Masterchef". Y agregó con entusiasmo: "Prometí guardar el lugar y cuidárselo. Sé cocinar, pero tengo pánico. ¿Es muy difícil?".

El intercambio siguió con un ida y vuelta sobre las habilidades culinarias de ambos. "¿Vos sabías cocinar?", le preguntó Yanina. Maxi contestó: "A ver, yo les cocino siempre a mis chicos: tirás la pasta, abrís el paquete, abrís la lata y tirás la salsa".

La conductora no se quedó atrás y retrucó: "Sí, yo cocino en casa a mis hijos. Yo salsa hago, porque soy sana, no hago de lata".

El momento más divertido llegó cuando Yanina quiso saber si Wanda Nara estaba contenta con su incorporación: "¿Wanda está contenta con que yo vaya ahí al piso? Porque me tiene bloqueada de Instagram". Maxi, fiel a su estilo, respondió con humor: "A vos te bloquean todos, qué harás vos".

De esta manera, quedó confirmado que Yanina Latorre será quien tome el lugar de Maxi López en el exitoso reality culinario, prometiendo aportar su estilo frontal y descontracturado a la competencia.