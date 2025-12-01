Aseguran que Wanda Nara bajó a La Joaqui de un importante evento

Lo cierto es que luego de que trascendiera que habían tenido una pelea, Wanda Nara no asistió a la juntada de los participantes de MasterChef Celebrity que organizó La Joaqui en su casa, lo que alimentó aún más las sospechas de cómo se llevan realmente.

En este contexto, Ángel de Brito comentó desde sus historias de Instagram la drástica acción que habría llevado adelante Wanda para no cruzarse con la cantante en otro ámbito más allá del que ya comparten por trabajo.

"Wanda bajó a La Joaqui de la tapa de personajes del año de Gente", indicó el conductor de LAM (América Tv) en las redes y reavivando la feroz interna entre la animadora y la participante del reality gastronómico.

El evento tendrá lugar el martes 2 de diciembre por la noche en el Faena Art Center y la revista celebrará además sus 60 años de trayectoria, que promete la asistencia de muchas figuras del espectáculo.

Pero al parecer, La Joaqui no podrá estar presente por pedido de Wanda, según comentó De Brito, desatando un nuevo foco de conflicto entre la conductora y la participante del ciclo gastronómico.

Por qué Wanda Nara no fue a la juntada que organizó La Joaqui con todo el grupo de MasterChef Celebrity

Wanda Nara no asistió a la juntada de los participantes de MasterChef Celebrity (Telefe) que organizó La Joaqui en su casa en medio de los trascendidos de tensión entre las dos en su postura en "defensa" de Valentina Cervantes.

Lo cierto es que finalmente salieron a la luz los motivos de su ausencia: "Wanda está trabajando todo el día chicos, no tiene tiempo de venir a nuestras juntadas", expresó la cantante en Sálvese Quien Pueda (América TV) sobre el evento que se organizó y al que fueron todo el equipo del reality menos ella.

"Estamos siempre todos invitados. Pero estamos todos a distinto ritmo, Wanda está con las bikinis. Eso lleva tiempo", justificó la cantante sobre la ausencia de la conductora a esa reunión de distención entre todo el grupo.

"Yo no grito. Ustedes saben que soy una piba educada, digo lo que pienso", dijo antes de retirarse con su novio Luck Ra en la camioneta.