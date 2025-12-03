Cruces, abucheos y polémicas en la asunción de 127 diputados

Embed - JURA DE DIPUTADOS ENTRE GRITOS Y CHICANAS: EL PASE ENTRE ROSSI Y FEINMANN

Romina del Pla, compañera de bancada de Del Caño, también utilizó su jura para desplegar un mensaje político y denunciar reformas laborales y educativas. Luego llegó el turno de Myriam Bregman, quien directamente apuntó contra Lemoine: “Que esta señora se calle la boca porque la verdad nos tiene re cansados”.

La tensión no sólo quedó en los cruces discursivos. Juan Grabois protagonizó dos episodios resonantes: al jurar, levantó el puño mirando hacia el palco donde estaba Milei, en un gesto de desafío político, y más tarde realizó señales hacia los libertarios tocándose la nariz, insinuando consumo de drogas. Su bancada también reclamó la libertad de Cristina Kirchner y reivindicó a Néstor Kirchner.

Otros diputados tuvieron juramentos llamativos, como Luis Petri, quien mencionó a la Virgen del Carmen de Cuyo, patrona del Ejército de los Andes. También se destacaron las juras de nuevas figuras como la modelo Virginia Gallardo, el dirigente sindical Hugo Moyano (hijo) y referentes políticos tradicionales.

Pero el otro gran escándalo del día vino por un micrófono abierto. Cuando se convocó a jurar a los diputados chaqueños Guillermo Agüero, Sergio Dolce y Rosario Goitía, el radical Gerardo Cipolini —que presidía la sesión— fue escuchado diciendo: “Rosario Goitía… che, ¡qué buena que está!”. Minutos después repitió un comentario similar hacia la diputada formoseña María Graciela de la Rosa, y más tarde hacia la legisladora Mónica Becerra: “¡Che, qué linda!”. Pese a la incomodidad, la ceremonia continuó.

La jornada cerró con la reelección de Martín Menem como presidente de la Cámara Baja y con un clima atravesado por abucheos, insultos y gestos cruzados entre bloques que ya anticipan un Congreso cargado de fricciones políticas.