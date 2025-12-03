Cruces, abucheos y polémicas en la asunción de 127 diputados
La jura de 127 diputados estuvo marcada por cánticos libertarios, gritos, insultos, gestos polémicos y exabruptos captados por micrófonos abiertos. Milei y Karina presenciaron todo desde los palcos.
La Cámara de Diputados vivió este miércoles una de las sesiones preparatorias más tensas de los últimos años. En la ceremonia donde juraron 127 legisladores electos en octubre, se mezclaron cánticos libertarios, gritos, insultos, cruces políticos y hasta comentarios inapropiados captados por micrófonos abiertos. Todo ocurrió bajo la mirada del presidente Javier Milei y de su hermana, Karina Milei, presentes en los palcos del Congreso.
El inicio ya anticipaba el clima que dominaría la sesión: los diputados de La Libertad Avanza entonaron con euforia “¡Tiene miedo, la casta tiene miedo!”, a lo que legisladores opositores respondieron con “¡La patria no se vende!”. Desde el oficialismo replicaron con un contundente “¡Libertad!”.
Uno de los momentos más tensos se dio durante la jura de Nicolás del Caño. El dirigente del Frente de Izquierda realizó un discurso cargado de definiciones políticas: denunció al Gobierno como “represor”, pidió una “Palestina libre”, repudió a Donald Trump y exigió derechos para jubilados y personas con discapacidad. Mientras hablaba, la diputada libertaria Lilia Lemoine comenzó a gritarle. Al terminar, Del Caño respondió con un grito dirigido a ella: “¡Tomá!”.
Embed - JURA DE DIPUTADOS ENTRE GRITOS Y CHICANAS: EL PASE ENTRE ROSSI Y FEINMANN
Romina del Pla, compañera de bancada de Del Caño, también utilizó su jura para desplegar un mensaje político y denunciar reformas laborales y educativas. Luego llegó el turno de Myriam Bregman, quien directamente apuntó contra Lemoine: “Que esta señora se calle la boca porque la verdad nos tiene re cansados”.
La tensión no sólo quedó en los cruces discursivos. Juan Grabois protagonizó dos episodios resonantes: al jurar, levantó el puño mirando hacia el palco donde estaba Milei, en un gesto de desafío político, y más tarde realizó señales hacia los libertarios tocándose la nariz, insinuando consumo de drogas. Su bancada también reclamó la libertad de Cristina Kirchner y reivindicó a Néstor Kirchner.
Otros diputados tuvieron juramentos llamativos, como Luis Petri, quien mencionó a la Virgen del Carmen de Cuyo, patrona del Ejército de los Andes. También se destacaron las juras de nuevas figuras como la modelo Virginia Gallardo, el dirigente sindical Hugo Moyano (hijo) y referentes políticos tradicionales.
Pero el otro gran escándalo del día vino por un micrófono abierto. Cuando se convocó a jurar a los diputados chaqueños Guillermo Agüero, Sergio Dolce y Rosario Goitía, el radical Gerardo Cipolini —que presidía la sesión— fue escuchado diciendo: “Rosario Goitía… che, ¡qué buena que está!”. Minutos después repitió un comentario similar hacia la diputada formoseña María Graciela de la Rosa, y más tarde hacia la legisladora Mónica Becerra: “¡Che, qué linda!”. Pese a la incomodidad, la ceremonia continuó.
La jornada cerró con la reelección de Martín Menem como presidente de la Cámara Baja y con un clima atravesado por abucheos, insultos y gestos cruzados entre bloques que ya anticipan un Congreso cargado de fricciones políticas.