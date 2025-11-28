Furor por la visita de Rosalía: las repercusiones tras el lanzamiento del álbum "LUX"

Este viernes, en tanto, Rosalía continúa su itinerario con entrevistas en los programas “Nadie dice Nada” y “Otro Día Perdido”.

“Pensé que el disco iba a tomar más tiempo en hacer clic. Fue una sorpresa muy grande que sea instantáneo, que lo comprendieran de una me chocó para bien”, expresó la cantante este mediodía.

“Es mi manera de entender el pop ahora. Mi entorno me decía que no, que no es pop y que quizás a la gente iba a demorar en entender el disco. Pero no fue así”, reconoció.

LUX es el resultado de tres años de pausa desde el éxito mundial de Motomami y de trabajo de exploración y composición. Se trata de una obra ambiciosa y multilingüe, compuesta por 18 canciones que la artista distribuyó en cuatro movimientos. La duración total del disco conceptual es de una hora, y explora temas de espiritualidad, feminismo y transformación personal.

También se destaca por su fusión de flamenco, ópera y pop. Por otra parte, para este álbum interpreta canciones en 13 idiomas, entre ellos español, catalán, inglés, latín, siciliano, portugués, francés, ucraniano, árabe, mandarín y alemán, lo que convierte al disco en un proyecto sin precedentes en su carrera.