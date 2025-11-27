Icardi fulminó a Wanda Nara tras la detención de su abogado: "Van a caer uno por uno..."

El abogado quedó imputado por 11 hechos de estafa, en una causa investigada por el fiscal Cosme Iribarren, luego de múltiples denuncias de clientes presuntamente engañados.

Entre los damnificados aparece un nombre resonante:

Gonzalo Montiel, Campeón del Mundo en Qatar 2022, quien había denunciado a Payarola por una presunta estafa de 700 mil dólares.

Además, según reveló Gustavo Méndez en La Mañana con Moria, existirían casi 70 denuncias acumuladas en San Isidro contra el representante legal de Wanda Nara. Otra presunta víctima es Macarena Posse, hija del exintendente de San Isidro Gustavo Posse.

La furia de Mauro Icardi en Instagram

Tras conocerse la detención, Icardi publicó dos historias explosivas en Instagram con una clara alusión a Wanda y a Payarola. Sin nombrarlos directamente, el futbolista celebró que “se les cumplió lo que visualizaron”, sugiriendo que tanto el abogado como el entorno de su ex habrían intentado perjudicarlo con denuncias falsas.

En uno de los posteos, acompañado de una imagen del abogado esposado, Icardi lanzó un mensaje contundente:“Esperemos que pronto te haga compañía la estafadora de tu ‘mujer’ y todos tus cómplices”, mostrando un nivel de tensión máxima en el conflicto con la madre de sus hijas.