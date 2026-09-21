El niño quemado con agua hirviendo sigue delicado y su familia pide ayuda

La evolución del niño es seguida de cerca por los profesionales del Garrahan, donde ya atravesó distintas intervenciones desde su llegada. Por ahora, el estado continúa siendo delicado y la familia espera la evolución de las lesiones y la respuesta a los tratamientos.

El hecho ocurrió durante la noche del miércoles 9 de septiembre, en una vivienda del barrio Teresa de Calcuta, en Pocito. De acuerdo con la investigación, el niño se acercó al carro panchero que utilizan sus padres para trabajar. El equipo se encontraba encendido mientras los adultos realizaban la venta de comida.

En un momento, el pequeño se habría trepado al carro y, al sujetarse, provocó que un recipiente con agua hirviendo cayera sobre su cuerpo.

El niño sufrió quemaduras de consideración y fue trasladado inicialmente al Hospital Rawson, donde recibió las primeras atenciones. Por la gravedad de las lesiones, los médicos determinaron posteriormente la necesidad de derivarlo al Hospital Garrahan.

Desde entonces, la familia atraviesa la internación en Buenos Aires mientras acompaña el tratamiento del pequeño.

La familia mantiene el pedido de ayuda

El traslado y la permanencia en otra provincia también implicaron un fuerte impacto económico para la familia. Por ese motivo, sus allegados continúan solicitando colaboración económica para afrontar los gastos de alojamiento, alimentación y traslado durante el tiempo que demande la internación.

Quienes puedan colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia al alias simpn.jesus.nx, a nombre de Gimena Ayelen Parra Chomiuk.

Mientras el equipo médico continúa con el tratamiento, la familia espera nuevas evaluaciones que permitan conocer cómo responde el niño a las intervenciones y cuál será el próximo paso en su recuperación.