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El niño quemado con agua hirviendo sigue delicado y su familia pide ayuda

El pequeño de 5 años permanece internado en el Hospital Garrahan desde el 12 de septiembre. En las últimas horas recibió un tercer tratamiento quirúrgico y continúa bajo seguimiento médico.

El niño sanjuanino de 5 años que sufrió graves quemaduras con agua hirviendo en Pocito continúa internado y su estado de salud sigue siendo delicado. En las últimas horas, el pequeño fue sometido a un tercer tratamiento quirúrgico en el Hospital Garrahan, en Buenos Aires, como parte del proceso para tratar las distintas zonas afectadas de su cuerpo.

Según informaron personas cercanas a la familia, el procedimiento estuvo destinado a limpiar las áreas comprometidas por las quemaduras, que inicialmente habían sido clasificadas en San Juan como lesiones de categoría A-AB.

El pequeño permanece en Buenos Aires desde el sábado 12 de septiembre, cuando fue trasladado desde el Hospital Rawson debido a la gravedad de las heridas. Desde entonces, permanece acompañado por su mamá, Gimena, mientras continúa el tratamiento especializado.

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La evolución del niño es seguida de cerca por los profesionales del Garrahan, donde ya atravesó distintas intervenciones desde su llegada. Por ahora, el estado continúa siendo delicado y la familia espera la evolución de las lesiones y la respuesta a los tratamientos.

El hecho ocurrió durante la noche del miércoles 9 de septiembre, en una vivienda del barrio Teresa de Calcuta, en Pocito. De acuerdo con la investigación, el niño se acercó al carro panchero que utilizan sus padres para trabajar. El equipo se encontraba encendido mientras los adultos realizaban la venta de comida.

En un momento, el pequeño se habría trepado al carro y, al sujetarse, provocó que un recipiente con agua hirviendo cayera sobre su cuerpo.

El niño sufrió quemaduras de consideración y fue trasladado inicialmente al Hospital Rawson, donde recibió las primeras atenciones. Por la gravedad de las lesiones, los médicos determinaron posteriormente la necesidad de derivarlo al Hospital Garrahan.

Desde entonces, la familia atraviesa la internación en Buenos Aires mientras acompaña el tratamiento del pequeño.

La familia mantiene el pedido de ayuda

El traslado y la permanencia en otra provincia también implicaron un fuerte impacto económico para la familia. Por ese motivo, sus allegados continúan solicitando colaboración económica para afrontar los gastos de alojamiento, alimentación y traslado durante el tiempo que demande la internación.

Quienes puedan colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia al alias simpn.jesus.nx, a nombre de Gimena Ayelen Parra Chomiuk.

Mientras el equipo médico continúa con el tratamiento, la familia espera nuevas evaluaciones que permitan conocer cómo responde el niño a las intervenciones y cuál será el próximo paso en su recuperación.

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