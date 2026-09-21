El Parque de Mayo se llenó de música y color para festejar la primavera

El escenario mayor concentró buena parte de la multitud, con música y danzas que mantuvieron al público frente al escenario durante toda la tarde. A pocos metros, La Peña, sobre calle 25 de Mayo, reunió a quienes eligieron folclore y música tradicional.

Allí se mezclaron generaciones: niños, jóvenes, adultos y personas mayores compartieron el mismo espacio sobre el césped y entre reposeras.

La propuesta también tuvo un lugar reservado para la cultura urbana. En la pista de skate, junto al Monumento al Deporte, funcionó el Espacio Urbano, donde skaters realizaron demostraciones acompañados por hip hop y flow.

Pero la música no fue lo único. El Parque de Mayo también se transformó en una gran zona de juegos y actividades deportivas. La ciudad deportiva montada por la Secretaría de Deporte y la Municipalidad de Capital permitió a los más chicos participar de distintas propuestas, desde tejo hasta desafíos vinculados al fútbol.

Con el avance de la tarde, el Parque de Mayo quedó prácticamente tomado por la multitud. Los distintos sectores del predio fueron ocupándose mientras la música, los juegos y las actividades se sucedían.

La jornada estuvo acompañada por un fuerte operativo de seguridad. Hubo cinco accesos habilitados, controles a quienes ingresaban y cientos de efectivos distribuidos en distintos puntos del parque.

El despliegue también incluyó un espacio previsto para alojar a menores que pudieran ser aprehendidos durante los festejos. Sin embargo, hasta las 23 horas, no había menores detenidos en la Escuela Fontana.

Así transcurrió el Festi Joven 2026: una tarde que combinó música, deporte, cultura urbana y folclore, con el Parque de Mayo como escenario de un multitudinario festejo de la primavera.