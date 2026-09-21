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Fiscalía dio detalles del siniestro en Pocito donde murió un motociclista

Franco Emanuel Reta, de 39 años, murió tras perder el control de su moto, chocar contra un árbol y caer a un zanjón en Pocito. Fiscalía descartó inicialmente la intervención de terceros.

La investigación por la muerte de Franco Emanuel Reta, de 39 años, avanzó con nuevos datos luego de las primeras pericias y de la autopsia preliminar. Fiscalía reconstruyó cómo ocurrió el siniestro vial que terminó con la vida del motociclista durante la madrugada de este lunes en Pocito.

La ayudante fiscal Romina Mascarell explicó que Reta circulaba en una motocicleta por el callejón Roger Ballet, a unos 800 metros al oeste de Ruta 40, cuando perdió el control del vehículo.

Según detalló la funcionaria, la moto impactó contra un árbol y, como consecuencia del choque, el motociclista cayó posteriormente a un zanjón ubicado sobre la banquina norte, que en ese momento no tenía agua.

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“El hombre conducía una moto y transitaba por el callejón Roger Ballet. A 800 metros al oeste de Ruta 40, pierde el control e impacta contra un árbol. Cayó posteriormente en un zanjón sin agua en la banquina norte”, explicó Mascarell.

De acuerdo con la investigación, Reta murió prácticamente en el acto como consecuencia de las lesiones sufridas en el impacto.

La autopsia preliminar aportó uno de los primeros elementos médicos para establecer qué provocó la muerte. El informe estableció que el hombre presentaba una fractura en la parte posterior de la cabeza, una lesión que será analizada junto con el resto de las pericias.

Durante la inspección del lugar también fue encontrado el casco del motociclista. Sin embargo, Fiscalía todavía no pudo determinar si Reta lo llevaba colocado al momento del impacto. “Estaba el casco en el lugar pero no sabemos si lo llevaba puesto”, explicó Mascarell.

Uno de los puntos centrales de las primeras actuaciones es que no surgieron indicios de que otro vehículo o una tercera persona haya participado del siniestro.

La motocicleta quedó en el lugar y las características de la escena son compatibles, de acuerdo con las primeras conclusiones, con una pérdida de control seguida del impacto contra el árbol y la posterior caída al zanjón.

La investigación también enfrenta una dificultad para reconstruir visualmente el momento exacto del choque. El callejón es de ripio blando, se encuentra en una zona de fincas y no cuenta con iluminación artificial ni cámaras de seguridad que hayan registrado el hecho.

“Es una zona de fincas y no hay cámaras que hayan registrado el choque”, señaló la ayudante fiscal. La causa quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que continúa con las medidas para establecer con precisión la mecánica del siniestro y completar los informes periciales.

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