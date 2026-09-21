El Gobierno nacional confirmó que evalúa la posibilidad de establecer feriados o asuetos administrativos durante la visita del papa León XIV a la Argentina, programada entre el 8 y el 11 de noviembre. Aunque aún no existe una decisión oficializada, la medida busca facilitar el desplazamiento de personas y garantizar los operativos de seguridad.
Analizan declarar feriados por la visita del papa León XIV: qué días serían
El canciller Pablo Quirno confirmó desde Casa Rosada que el Ejecutivo evalúa asuetos o jornadas no laborables para coordinar la logística y la seguridad durante el viaje apostólico en noviembre.