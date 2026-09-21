Analizan declarar feriados por la visita del papa León XIV: qué días serían

La novedad fue expuesta por el canciller Pablo Quirno durante una conferencia de prensa en Casa Rosada. Según explicó el funcionario, el análisis de declarar días no laborables avanza en paralelo a la logística de transporte y seguridad que demandará la masiva convocatoria prevista en cada una de las jornadas.

Las eventuales medidas alcanzarían principalmente a las actividades de los días hábiles del itinerario: