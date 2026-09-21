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Analizan declarar feriados por la visita del papa León XIV: qué días serían

El canciller Pablo Quirno confirmó desde Casa Rosada que el Ejecutivo evalúa asuetos o jornadas no laborables para coordinar la logística y la seguridad durante el viaje apostólico en noviembre.

El Gobierno nacional confirmó que evalúa la posibilidad de establecer feriados o asuetos administrativos durante la visita del papa León XIV a la Argentina, programada entre el 8 y el 11 de noviembre. Aunque aún no existe una decisión oficializada, la medida busca facilitar el desplazamiento de personas y garantizar los operativos de seguridad.

La novedad fue expuesta por el canciller Pablo Quirno durante una conferencia de prensa en Casa Rosada. Según explicó el funcionario, el análisis de declarar días no laborables avanza en paralelo a la logística de transporte y seguridad que demandará la masiva convocatoria prevista en cada una de las jornadas.

Las eventuales medidas alcanzarían principalmente a las actividades de los días hábiles del itinerario:

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  • Lunes 9 de noviembre: El Pontífice celebrará una misa en el Monumento de los Españoles y mantendrá reuniones con el episcopado, líderes religiosos y representantes del sector laboral.

  • Martes 10 de noviembre: Viajará a Córdoba para encabezar una misa en la Escuela de Aviación Militar y encontrarse con la comunidad pastoral. Por la noche regresará a Buenos Aires para una vigilia joven.

  • Miércoles 11 de noviembre: Visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y posteriormente se trasladará a la Basílica de Luján para la misa de cierre previo a su viaje a Perú.

A pesar de las especulaciones sobre un eventual fin de semana largo de cinco días, desde Cancillería aclararon que las jornadas del 9, 10 y 11 de noviembre continúan siendo días hábiles normales hasta tanto el Poder Ejecutivo no emita un decreto o resolución oficial.

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